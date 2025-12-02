Tarjeta Alimentar POR HIJO: cómo cobrar $108.000 en diciembre

Monto total por hijo: $122.467

Pago mensual (el famoso 80%): $97.973,60

Retención mensual (20%): $24.493,40

Ese 20% retenido se acumula y se devuelve una vez al año, cuando se presenta la Libreta AUH 2024, requisito obligatorio para acreditar escolaridad, controles médicos y vacunación.

ANSES_pago_OK

Cuánto cobra una familia tipo con dos hijos por AUH en diciembre

Si miramos un hogar con dos chicos que reciben la AUH, lo que ANSES deposita todos los meses queda así:

$97.973,60 por hijo

Total mensual por AUH: $195.947,20

La retención, que queda pendiente para el próximo año, es de:

$24.493,40 por hijo

Retención total por dos hijos: $48.986,80

Entonces, el ingreso real por AUH que llega en diciembre es $195.947,20, sin contar lo que se recupera con la Libreta.

Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en diciembre

La Tarjeta Alimentar, que se deposita automáticamente junto con la AUH, también llega con los siguientes montos:

1 hijo: $52.250

2 hijos: $81.936

3 o más hijos: $108.062

Por qué diciembre es un mes tan importante para quienes cobran AUH

Además de ser un mes con mucha carga económica, diciembre siempre trae:

Gastos de fin de año

Aumentos en alimentos y productos básicos

Más consumo familiar

Calendarios especiales de cobro

Por eso, saber exactamente cuánto se va a cobrar se vuelve fundamental para planificar compras y organizar el bolsillo.

Cómo se compone la AUH

Para que no queden dudas:

Monto bruto: Es el valor total por hijo: $122.467 para diciembre.

Pago mensual del 80%: Es lo que entra todos los meses: $97.973,60 por hijo.

Retención del 20%: $24.493,40, que se acumula y se paga una vez al año, solo si se presenta la Libreta.

Este mecanismo existe para asegurar que los chicos tengan al día sus controles médicos y educación.

Quiénes pueden cobrar AUH en diciembre

ANSES establece que pueden acceder:

Personas desocupadas

Trabajadores informales

Empleadas domésticas registradas

Monotributistas sociales

Familias con hijos menores de 18 años

Hogares con hijos con discapacidad (sin límite de edad)

Residentes en Argentina con DNI vigente

Quiénes reciben Tarjeta Alimentar en diciembre

El beneficio se activa de forma automática si:

Cobrás AUH por hijos de hasta 17 años

Tenés hijos con discapacidad

Cobrás la Asignación por Embarazo (AUE) desde el tercer mes

No se hace trámite, turno ni inscripción: ANSES y el Ministerio de Capital Humano lo activan por cruce de datos.