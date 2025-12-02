Tarjeta Alimentar POR HIJO: cómo cobrar $108.000 en diciembre
En el último mes del año, el Gobierno actualizó los montos de la Tarjeta Alimentar y miles de familias pueden recibir hasta $108.062 por cada hijo según su categoría. Te contamos quiénes lo cobran, cuánto reciben en diciembre 2025 y cómo saber si te corresponde.
Diciembre siempre es un mes movido: gastos extras, precios que suben, fiestas, compras de último momento y una economía que obliga a calcular cada peso. Para millones de familias que cobran AUH y Tarjeta Alimentar, este cierre de 2025 vuelve a ser clave, porque ambos programas llegan con aumento y representan una parte fundamental del ingreso mensual.
Por eso, en esta nota te contamos cuánto cobra una familia tipo argentina, es decir, un hogar con dos adultos y dos chicos, según los valores actualizados por ANSES para diciembre. Además, te explicamos cómo se arma el monto, cuánto se retiene y qué condiciones tenés que cumplir para acceder.
AUH: aumentos confirmados y cuánto se cobra este mes
ANSES ya confirmó que en diciembre entra en vigencia un nuevo aumento para la Asignación Universal por Hijo, que se ajusta todos los meses por inflación. En esta ocasión, el incremento es del 2,3%, de acuerdo al IPC del mes anterior.
Con esta suba, la AUH queda así:
Monto total por hijo: $122.467
Pago mensual (el famoso 80%): $97.973,60
Retención mensual (20%): $24.493,40
Ese 20% retenido se acumula y se devuelve una vez al año, cuando se presenta la Libreta AUH 2024, requisito obligatorio para acreditar escolaridad, controles médicos y vacunación.
Cuánto cobra una familia tipo con dos hijos por AUH en diciembre
Si miramos un hogar con dos chicos que reciben la AUH, lo que ANSES deposita todos los meses queda así:
$97.973,60 por hijo
Total mensual por AUH: $195.947,20
La retención, que queda pendiente para el próximo año, es de:
$24.493,40 por hijo
Retención total por dos hijos: $48.986,80
Entonces, el ingreso real por AUH que llega en diciembre es $195.947,20, sin contar lo que se recupera con la Libreta.
Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en diciembre
La Tarjeta Alimentar, que se deposita automáticamente junto con la AUH, también llega con los siguientes montos:
1 hijo: $52.250
2 hijos: $81.936
3 o más hijos: $108.062
Por qué diciembre es un mes tan importante para quienes cobran AUH
Además de ser un mes con mucha carga económica, diciembre siempre trae:
Gastos de fin de año
Aumentos en alimentos y productos básicos
Más consumo familiar
Calendarios especiales de cobro
Por eso, saber exactamente cuánto se va a cobrar se vuelve fundamental para planificar compras y organizar el bolsillo.
Cómo se compone la AUH
Para que no queden dudas:
Monto bruto:
Es el valor total por hijo: $122.467 para diciembre.
Pago mensual del 80%:
Es lo que entra todos los meses: $97.973,60 por hijo.
Retención del 20%:
$24.493,40, que se acumula y se paga una vez al año, solo si se presenta la Libreta.
Este mecanismo existe para asegurar que los chicos tengan al día sus controles médicos y educación.
Quiénes pueden cobrar AUH en diciembre
ANSES establece que pueden acceder:
Personas desocupadas
Trabajadores informales
Empleadas domésticas registradas
Monotributistas sociales
Familias con hijos menores de 18 años
Hogares con hijos con discapacidad (sin límite de edad)
Residentes en Argentina con DNI vigente
Quiénes reciben Tarjeta Alimentar en diciembre
El beneficio se activa de forma automática si:
Cobrás AUH por hijos de hasta 17 años
Tenés hijos con discapacidad
Cobrás la Asignación por Embarazo (AUE) desde el tercer mes
No se hace trámite, turno ni inscripción: ANSES y el Ministerio de Capital Humano lo activan por cruce de datos.