Yanina Latorre y Luciana Salazar protagonizaron un cruce subido de tono en redes sociales: "Pedazo de..."
Yanina Latorre y Luciana Salazar se cruzaron fuerte en X a raíz de un comentario que la modelo hizo sobre Martín Redrado. Terrible ida y vuelta.
6 dic 2025, 21:26
Luciana Salazar y Yanina Latorre sumaron un nuevo capítulo a su enfrentamiento, un conflicto que viene escalando desde hace meses. Esta vez, el cruce se dio en X luego de que la conductora de SQP (América TV) respondiera a un comentario de Salazar, quien volvió a apuntar contra su ex, Martín Redrado, por el festejo de cumpleaños que organizaría mientras —según ella— debe “cuatro años de cuota alimentaria”.
"Luli Salazar se queja por el festejo a todo trapo de Redrado. ¿Tendrá algún tema para hablar que no sea su ex o las historias de Divas Play?", publicaron en la cuenta del ciclo conducido por Yanina.
Frente a esto, la modelo reaccionó fuertemente: "Defendiendo al ‘señor’ que le mintió en la cara a la ‘comunicadora’ de este portal. ¿Se olvida esta ‘comunicadora’ que en un momento dijo que me entendía a mí y amenazó a Redrado de mostrar los chats que le mandaba? Redrado le hizo juicio por eso. Ahora se dan cuenta por qué lo defiende, como hizo con Ana Rosenfeld, mejor defenderlo que perder plata en un juicio".
"Y que se atreva a desmentirme esto, que se la clavo al ángulo en dos segundos. Como con todas las mentiras de dice de mí y de mi hija", siguió su relato.
Qué dijo Yanina Latorre de Luciana Salazar
Horas más tarde, Yanina Latorre, como era de esperar, no se quedó de brazos cruzados y salió a responder cada uno de los mensajes publicados en X.
"Sos tan ignorante que pones 'comunicadora de este portal'. No es un portal, es un programa de televisión y esta es su cuenta de X y yo soy la conductora", comenzó, explicando algo que ella consideró básico y que daría entrada al exabrupto.
"A mi no me vas a extorsionar como a Redrado. No arreglé ningún juicio, con él salí sobreseída. Me demanda por decir que te psicopateaba pedazo de burra. Yo no soy vos, yo laburo y mucho", siguió.
Respecto a lo que Salazar dijo del juicio de Ana Rosenfeld, sugiriendo que la postura de la conductora estaría motivada por intereses personales y no por convicción, le aclaró: "Nadie pierda plata en juicios, burra. Con Rosenfeld perdí y apelé. Arreglé después. ¿Sabes cuánto perdí? 25.000 pesos que como apelé no pagué. ¿Te da? Conmigo no".
Sobre este punto, Latorre con su característico estilo, picante y fuerte, le respondió sobre lo que dijo de Martín Redrado: "'Se la clavo al ángulo' JAJAJAJAJAJA. Esta chica está acostumbrada a extorsionar y amenazar pero se le está terminando. De tu hija jamás hablé, hablo de tu vida y tu lamentable papel en la vida".