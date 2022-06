Viviana Canosa aggiornó una reconocida frase de Evita: "Para los K donde hay una necesidad..."

“Ser cacique no es para cualquiera, muchos de ellos se autoperciben cacique, pero algunos no son ni indios. El otro día cuando entreviste a Macri lo consulte sobre los caciques de Juntos por el Cambio que se disputan el sillón de Rivadavia. En Juntos por el Cambio se creen ganadores y todavía falta mucho. Espero que los egos de los líderes de la oposición no generen que tengamos 4 años más de kirchnerismo”. “Ser cacique no es para cualquiera, muchos de ellos se autoperciben cacique, pero algunos no son ni indios. El otro día cuando entreviste a Macri lo consulte sobre los caciques de Juntos por el Cambio que se disputan el sillón de Rivadavia. En Juntos por el Cambio se creen ganadores y todavía falta mucho. Espero que los egos de los líderes de la oposición no generen que tengamos 4 años más de kirchnerismo”.

"Estos dos caciques no se bancan ni un poco, es mentira que fumaron la pipa de la paz. Si Kulfas no hablaba en off y Cristina no lo usaba para barrerlo con la escoba, no nos enterábamos de nada. Algo huele mal en el gasoducto Néstor Kirchner".

"Evita decía 'donde hay una necesidad hay un derecho', para los K donde hay una necesidad hay un curro. Ellos hacen negocio con todo, roban para la corona".

"Son los reyes del afano, te hablan de izquierda, pero la chorean por derecha. Ver a Chávez, Néstor y Alberto juntos es lo más parecido a una asociación ilícita. Nada bueno para la gente puede salir de la reunión de esos tres".

"La codicia es el motor del kirchnerismo. El kirchnerismo se mueve por la guita, los calienta, los excita la plata, los pone al palo, son codiciosos, son voraces, son insaciables. Para ellos todo es un negocio, por eso quieren un Estado gigante. Cuanto más grande es, más negocios genera, más curros, más coimas y más mordidas".

