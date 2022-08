¿Faltan dólares o sobran pesos? El contundente dato tras contabilizar el aporte del campo en el primer semestre

FADA 1.jpeg

“En el mundo hay alrededor de 195 países y Argentina le exporta productos agroindustriales a más de 170. Estos datos son un faro que indica las enormes potencialidades que tenemos como país”, afirmó Nicolle Pisani Claro, economista de FADA. “Esto es bueno para cada uno de los argentinos ¿Por qué? Porque esos dólares sirven para comprar lo que no producimos, evitar crisis, generar empleo y ayudar al Estado a brindar mejores servicios”, concluyó.

¿Y cuáles fueron los complejos exportadores que aumentaron sus exportaciones en dólares? En FADA aseguraron que desde la última edición, es posible ver que 8 complejos se destacan por haber aumentado sus exportaciones en dólares:

Trigo (105%)

Cebada (72%)

Girasol (62%)

Legumbres (55%)

Limón (44%)

Lácteo (38%)

Maíz (27%)

Avícola (22%)

miazzo.jpg David Miazzo, economista de FADA. La Fundación calculó el récord de dólares que ingresaron al país en el primer semestre.

“La producción agropecuaria se origina en las provincias, por lo que, dado que los Derechos de Exportación provocan que los productores de las provincias perciban menos ingresos, esto se traduce en menores recursos que llegan al interior productivo, y que impacta en un menor nivel de gasto e inversión a nivel regional, con los efectos que esto genera sobre la actividad y el empleo de los pueblos y ciudades a nivel federal”, apuntaron los economistas.

Medido en niveles de recaudación, el informe detalló que en el primer semestre de 2022 la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) recaudó un total de u$s 5.684 millones en concepto de retenciones. “Las cadenas agroindustriales representaron el 94% con un total de 5,3 millones de dólares. Si se agrupan por cadenas, los cereales y oleaginosas explicaron el 92%, seguido por las economías regionales 2%, cadenas cárnicas con un 4%, lácteos 1% y el resto un 2%”, aseguraron.

“Por ejemplo, considerando el aporte de retenciones en soja, maíz y trigo, una provincia como Buenos Aires pierde ingresos por u$s 1.479 millones, Córdoba u$s 1.322 millones y Santa Fe u$s 868 millones. Santiago del Estero u$s 345 millones y Entre Ríos u$s 211 millones”, explicó Pisani Claro.

FADA 2.jpeg

Los datos del Monitor de Exportaciones Agroindustriales

El Top Five de las posiciones argentinas en el mercado mundial:

1º puesto como exportador de harina y aceite de soja, aceite y jugo de limón, porotos, maní.

2º exportador mundial de maíz y yerba.

3º exportador de leche en polvo.

4 º en peras poroto de soja y aceite de girasol.

5º camarones y langostinos y lanas

Top five de complejos con mayor inserción internacional:

Té (94%),

Maní (93%),

Limón (91%)

Cebada (78%)

Soja (74%).

Top 3 de complejos con mayor concentración de origen:

Té (100% NEA),

Lácteo (100% Pampeano)

Legumbres (99% NOA)

Top 3 de productos con mayor share de mercado:

Aceite soja (49%),

Harina de soja (36%)

Yerba (34%).

Top 3 de complejos con mayor concentración de destinos: