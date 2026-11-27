Cómo es la segunda propiedad vinculada a Toviggino

De acuerdo con la reconstrucción de Clarín, la quinta fue sometida a una serie de trabajos de remodelación que se aceleraron durante 2025. Las primeras tareas de poda habrían comenzado en agosto de ese año y, hacia fines de septiembre, se iniciaron las obras de renovación.

El medio indicó que para el 30 de noviembre de 2025 ya se podían observar techos nuevos, modificaciones en el sendero de ingreso por la calle Chile y trabajos en la pileta y en una cancha de pádel. También señaló que en uno de los edificios se retiró el techo.

La reconstrucción habría avanzado de manera acelerada entre mediados de diciembre de 2025 y el 14 de enero de 2026, período en el que, según Clarín, prácticamente se completaron las obras.

La segunda quinta también tiene una estatua de un caballo, un elemento asociado a la afición ecuestre del tesorero de la AFA y su familia. (Foto: archivo).

La propiedad también tiene una estatua de un caballo, un elemento que el diario destacó por su similitud con la mansión de Villa Rosa. Toviggino es conocido por su afición a los caballos y por la actividad ecuestre de sus hijos. Además, su familia está vinculada al establecimiento HT, un centro ecuestre en Santiago del Estero.

Clarín enumeró otras coincidencias entre ambos inmuebles: estructuras, materiales utilizados en los techos, colores, rejas, senderos, pileta y cancha de pádel. Para la investigación periodística, esas similitudes forman parte de los elementos que refuerzan la hipótesis de que la segunda quinta habría sido utilizada como alternativa a la primera.

La estimación de su valor fue realizada por Clarín a partir de publicaciones inmobiliarias en Zonaprop, Argenprop y Mercado Libre, además de consultas a inmobiliarias de la zona. Según esos cálculos, el terreno podría costar cerca de US$2,5 millones, mientras que las construcciones y remodelaciones representarían alrededor de US$1 millón adicional. El valor total estimado sería de, al menos, US$3,5 millones, aunque vecinos citados por el diario sostendrían que la cifra podría ser mayor.

El traslado de objetos y el interrogante sobre la investigación judicial

Otro de los puntos señalados por Clarín es el posible traslado de objetos antes del allanamiento a la mansión de Villa Rosa, que se concretó el 12 de diciembre de 2025 por orden del juez federal Daniel Rafecas.

El medio publicó testimonios de personas que aseguraron que, en los días previos al procedimiento, se retiraron elementos que podían vincular a Toviggino con la propiedad. Según esas declaraciones, parte de los objetos habría sido trasladada en una camioneta y otros habrían sido quemados.

Las dos quintas se encuentran a unos 11 kilómetros de distancia, un recorrido que demanda aproximadamente 20 minutos en auto, dependiendo del tránsito.

La publicación también planteó dudas sobre por qué esta segunda propiedad no habría sido incorporada anteriormente a la investigación judicial sobre los bienes vinculados a Real Central SRL.

La causa estuvo a cargo del juez federal de Zárate-Campana, Adrián González Charvay, entre el 20 de enero y el 19 de noviembre de 2026. Clarín recordó que, el 21 de mayo, González Charvay amplió las medidas de investigación patrimonial a otros inmuebles: dos casas en el barrio privado Ayres Plaza, en Pilar; tres departamentos en Belgrano registrados a nombre de Real Central SRL; una parcela en Estación Río Luján vinculada a Claudio “Chiqui” Tapia y otros terrenos en Campana y Pilar. Sin embargo, según Clarín, la quinta de La Lonja no habría sido incluida en ese relevamiento.