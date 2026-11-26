Por qué la Justicia unificó las causas contra Beligoy y por la mansión de Pilar

Mansión de Pilar investigada. (Foto: archivo)

La decisión se conoció una semana después de que la Corte Suprema de Justicia resolviera por unanimidad que el expediente por la mansión de Pilar debía regresar a los tribunales federales de Comodoro Py, tras una extensa disputa por la competencia judicial.

Rafecas había sido el primer magistrado en intervenir en esa investigación y quien ordenó el allanamiento de la propiedad en diciembre de 2025. En su nueva resolución, el juez advirtió sobre la posibilidad de que las operaciones atribuidas a Beligoy representen otra pieza dentro de un circuito financiero más amplio que involucra recursos de la entidad que administra el fútbol argentino.

La utilización de sociedades, las adquisiciones de bienes de elevado valor económico, la inscripción de propiedades y vehículos a nombre de terceros y el eventual empleo de dinero no declarado constituyen algunos de los puntos de contacto que detectó el magistrado.

Rafecas consideró que investigar los hechos por separado podría dificultar la comprensión integral de las presuntas maniobras, debido a que buena parte de las pruebas que deberán producirse resulta común a ambos expedientes.

Los más de $420 millones que Beligoy habría recibido de la AFA

Federico Beligoy. (Foto: archivo)

Uno de los principales aspectos de la denuncia contra el responsable del arbitraje argentino está relacionado con los pagos que habría recibido de la institución durante los últimos años. Según la presentación judicial, Beligoy habría percibido más de $420 millones provenientes de la AFA desde 2020, mediante transferencias bancarias y entregas de dinero en efectivo.

La denuncia fue presentada por el legislador porteño de la Coalición Cívica Facundo Del Gaiso, quien posteriormente amplió su presentación tras conocerse nuevas adquisiciones inmobiliarias del dirigente.

La Justicia deberá establecer el origen de los fondos utilizados para concretar esas operaciones, analizar los ingresos declarados por Beligoy y determinar si existe alguna vinculación con las presuntas irregularidades financieras investigadas en la AFA.

Departamentos, una casa en un country y camionetas: el patrimonio de Beligoy bajo investigación

Entre los bienes mencionados en las presentaciones judiciales se encuentran propiedades en la Ciudad de Buenos Aires y en territorio bonaerense, además de vehículos de alta gama. Uno de los inmuebles es un departamento ubicado en el barrio porteño de Villa Devoto, adquirido durante 2026 por unos US$490.000.

A esa propiedad se suma una vivienda en el barrio privado Saint Thomas Sur, en Canning, uno de los countries más exclusivos de la zona sur del Gran Buenos Aires.

De acuerdo con los registros inmobiliarios, la propiedad figura a nombre de Beligoy desde febrero de 2023. Cuenta con 339 metros cuadrados construidos sobre un terreno de 856 metros cuadrados.

Las estimaciones inmobiliarias ubican su valor de mercado en aproximadamente US$700.000, aunque algunas tasaciones lo elevan hasta los US$900.000.

La denuncia también incluye otros bienes y operaciones:

Una camioneta Toyota SW4 4x4, modelo 2023, valuada en alrededor de US$50.000.

Una Jeep Compass, modelo 2025, registrada a nombre de su esposa y valuada en unos US$35.000.

Dos departamentos adquiridos en La Plata durante 2024, que no habrían sido entregados en el marco de una presunta estafa inmobiliaria.

Las estimaciones sobre el conjunto de sus bienes sitúan el patrimonio bajo análisis en torno a los US$2 millones.

La investigación deberá determinar si esas adquisiciones resultan compatibles con sus ingresos y cuál fue el origen del dinero empleado para concretarlas.

La mansión de Pilar de US$17 millones que la Justicia vincula con Pablo Toviggino

El otro expediente que quedó bajo la órbita de Rafecas se inició en diciembre de 2025, a partir de una denuncia de dirigentes de la Coalición Cívica. La investigación está centrada en una propiedad de aproximadamente 105.000 metros cuadrados de superficie total, valuada en US$17 millones.

El inmueble está registrado a nombre de Luciano Pantano, monotributista, y de su madre, Ana Lucía Conte, jubilada. La sospecha judicial es que ambos podrían haber actuado como prestanombres debido a las dudas sobre su capacidad económica para afrontar una operación de semejante magnitud.

Los investigadores buscan establecer si el verdadero propietario de la mansión es Pablo Toviggino, uno de los principales dirigentes de la AFA y hombre cercano a Chiqui Tapia.

En el marco del expediente se incorporaron diferentes elementos que podrían vincular al tesorero de la entidad con el inmueble. Durante el allanamiento se encontraron objetos personales y reconocimientos institucionales relacionados con Toviggino, además de 54 vehículos de lujo y de colección.

También se investigan los vínculos entre algunos de esos automóviles y familiares del dirigente, así como los pagos de peajes realizados mediante una tarjeta corporativa de la AFA vinculada a Pantano.

La titularidad real de la propiedad y el origen de los recursos utilizados para adquirirla continúan bajo investigación.

Quién es Federico Beligoy y cuál es su relación con Chiqui Tapia

Federico Beligoy dirige el arbitraje argentino desde julio de 2018, cuando fue designado por el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

Antes de asumir esa función, se desempeñó como árbitro profesional entre 2004 y 2018. También preside la Asociación Argentina de Árbitros (AAA), organización gremial que representa a los integrantes de esa actividad.

Por su cargo dentro de la estructura de la AFA, Beligoy ocupa un lugar central en la organización del arbitraje del fútbol argentino.