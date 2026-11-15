Corrupción en la AFA: los millones que salieron de las cuentas de la entidad y llegaron a yates de lujo

TourProdEnter, la empresa de Faroni, aparece detrás de la mayor parte de los pagos

La AFA contrató a TourProdEnter para administrar la recaudación de sus ingresos internacionales desde el 9 de diciembre de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2030. Desde las cuentas de esa sociedad se realizaron giros a corredores y agencias especializadas en el alquiler y la gestión de embarcaciones de lujo.

Uno de los pagos más importantes fue de US$321.693 a West Nautical Limited, una empresa internacional dedicada al alquiler y administración de superyates con presencia en Mónaco. La transferencia se dividió en dos operaciones: US$178.800 el 23 de abril de 2024 y US$142.893 el 23 de julio de ese año.

Según la reconstrucción publicada por Clarín, esos fondos correspondieron al alquiler del Wyldcrest, un Ocean 90 en el que fue visto Claudio “Chiqui” Tapia el 29 de julio de 2024, frente a las costas de Mónaco, después de la Copa América disputada en Estados Unidos.

Otro giro tuvo como destinataria a Michlmarine Ibiza SL, una firma española que comercializa embarcaciones de lujo y ofrece servicios de alquiler en Ibiza y Formentera. El 11 de diciembre de 2023 recibió US$211.200. El monto es compatible con el alquiler semanal de un superyate con tripulación, combustible, abastecimiento y amarres, aunque no se pudo identificar el barco ni establecer la fecha del viaje.

A su vez, el 26 de junio de 2024, TourProdEnter transfirió US$190.354,51 a Charter & Dreams Yacht Services SL, una compañía española dedicada al alquiler y gestión de yates. La cifra equivalía a 178.230,50 euros y, de acuerdo con la investigación, podría corresponder a una contratación con impuestos y gastos incluidos. Sin embargo, tampoco se identificó la embarcación.

Los pagos a empresas de Florida y otros operadores náuticos

La investigación también detectó transferencias por US$353.429 a CCYachting LLC, una sociedad registrada en Florida. Los giros fueron realizados por TourProdEnter entre 2024 y 2025.

Entre esas operaciones hubo dos pagos en 2024: uno de US$36.515,89, el 19 de marzo, y otro de US$19.627, el 26 de junio. Durante 2025 se registraron otros seis movimientos, entre ellos uno de US$149.000 el 15 de abril y otro de US$103.355 el 28 de julio.

Por la secuencia y los importes, algunos de esos pagos podrían corresponder a reservas, anticipos para gastos de navegación y ajustes posteriores. No obstante, se trata de una hipótesis basada en las modalidades habituales de contratación de yates: no hay confirmación sobre el itinerario ni sobre quiénes utilizaron las embarcaciones.

También se identificó una transferencia de US$47.276,33 a Francisco José Flores Ramírez, vinculado con la agencia Ibiza Rent a Boat, que ofrece alquileres de embarcaciones en Ibiza y Formentera. El pago se realizó el 15 de agosto de 2024 y tampoco permitió establecer qué barco fue contratado.

Los alquileres de este tipo suelen abonarse por adelantado y contemplan un fondo adicional para combustible, comidas y amarres, conocido como APA. Luego se realiza una liquidación de los gastos efectivos.

ProSport Live también realizó transferencias vinculadas con yates

Además de TourProdEnter, ProSport Live aparece como otra de las compañías que efectuaron pagos a operadores náuticos. La firma había desplazado a World Eleven, de Guillermo Tofoni, en la organización de amistosos internacionales de la Selección.

Uno de los giros fue de US$37.500 a The Charter Agency LLC, el 14 de febrero de 2025. La empresa ofrece alquileres de yates y servicios VIP en Florida, las Bahamas y el Caribe. La transferencia llevaba una descripción particular: “Corporate loan 2025” (préstamo corporativo 2025). Esa leyenda, por sí sola, no permite determinar si se trató de un alquiler, un adelanto u otra operación.

También hubo dos transferencias de ProSport Live a Starship 4 LLC, una compañía de Florida dedicada al alquiler de embarcaciones. El 16 de abril de 2024 le envió US$50.000 como anticipo vinculado con un contrato de fletamento y una opción de compra. Dos días después realizó otro giro por el mismo monto, con la aclaración de que sería totalmente reembolsable si la compra no se concretaba.

No se pudo verificar si la embarcación finalmente fue adquirida, si el dinero se devolvió ni si ProSport Live actuó en esa operación por cuenta de la AFA o de alguno de sus integrantes.

A estos movimientos se suma un pago de US$9.150 que figura a nombre de la AFA a AB Yachts and Lifestyle LLC, realizado el 13 de julio de 2023. La operación correspondió al alquiler del superyate Sanlorenzo SX76, cuyo servicio se había prestado el 18 de enero de ese año. El movimiento había sido revelado por La Nación y, según consignó Clarín, fue corroborado en su investigación.

De esta manera, el recorrido de los fondos vinculados con el fútbol argentino llegó a operadores de algunos de los destinos náuticos más exclusivos del mundo. La documentación reconstruida expone transferencias millonarias desde empresas relacionadas con los ingresos internacionales de la AFA, aunque todavía deja interrogantes sobre el uso concreto de varias embarcaciones y la identidad de quienes las utilizaron.