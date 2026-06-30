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Partidazo en Dallas: Costa de Marfil y Noruega se miden por un lugar en los octavos de final

Costa de Marfil y Noruega se enfrentan en un duelo directo a todo o nada en los Estados Unidos en busca de un lugar en octavos de final.

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Foto: REUTERS/Issei Kato

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La fase de eliminación directa de la Copa del Mundo no da tregua en territorio norteamericano. En el Estadio Dallas, las selecciones de Costa de Marfil y Noruega se medirán por los 16vos de final del Mundial 2026. El trascendental encuentro, en el que el combinado africano oficiará de local, comenzará a las 14:00 (hora de la Argentina). Tanto los africanos como los europeos finalizaron en la segunda posición de sus respectivas zonas durante la instancia inicial y ahora se juegan el todo por el todo en busca de asegurar una histórica clasificación hacia los octavos de final del certamen.

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Foto: Reuters 

El conjunto nórdico llega a esta instancia tras atravesar un exigente Grupo I. Los Vikingos comenzaron su camino goleando 4-1 a Irak con un doblete de Erling Haaland, su máxima figura que hizo su debut absoluto en la Copa del Mundo, y en la segunda jornada derrotaron 3-2 a Senegal con otros dos tantos del atacante. Ya clasificados, en el cierre de la zona el entrenador decidió que la mayoría de los titulares descansaran, lo que derivó en una goleada 4-1 en contra ante Francia. Aunque esta rotación despertó cierta polémica, el propio Haaland había declarado en la previa ante Les Bleus que de igual manera iban a ganarles en el torneo. Ahora, con su once de gala recuperado, Noruega buscará ganar un partido mano a mano por primera vez en su historia.

Cuáles son las formaciones de Costa de Marfil vs. Noruega

Los entrenadores Emerse Faé y Ståle Solbakken tienen listos a sus once elegidos para saltar al campo de juego en Dallas:

  • La probable formación de Costa de Marfil: Yahia Fofana; Ghislain Konan, Odilon Kossounou, Emmanuel Agbadou, Guéla Doué; Inao Oulai, Franck Kessié, Seko Fofana; Amad Diallo, Ousmane Diomande, Ange-Yoan Bonny. DT: Emerse Faé.

  • El posible once de Noruega: Ørjan Nyland; Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe, Julian Ryerson; Sander Berge, Martin Ødegaard, Fredrik Aursnes; Erling Haaland, Alexander Sørloth, Antonio Nusa. DT: Ståle Solbakken.

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