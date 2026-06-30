Partidazo en Dallas: Costa de Marfil y Noruega se miden por un lugar en los octavos de final

La fase de eliminación directa de la Copa del Mundo no da tregua en territorio norteamericano. En el Estadio Dallas, las selecciones de Costa de Marfil y Noruega se medirán por los 16vos de final del Mundial 2026. El trascendental encuentro, en el que el combinado africano oficiará de local, comenzará a las 14:00 (hora de la Argentina). Tanto los africanos como los europeos finalizaron en la segunda posición de sus respectivas zonas durante la instancia inicial y ahora se juegan el todo por el todo en busca de asegurar una histórica clasificación hacia los octavos de final del certamen.