Partidazo en Dallas: Costa de Marfil y Noruega se miden por un lugar en los octavos de final

El conjunto nórdico llega a esta instancia tras atravesar un exigente Grupo I. Los Vikingos comenzaron su camino goleando 4-1 a Irak con un doblete de Erling Haaland, su máxima figura que hizo su debut absoluto en la Copa del Mundo, y en la segunda jornada derrotaron 3-2 a Senegal con otros dos tantos del atacante. Ya clasificados, en el cierre de la zona el entrenador decidió que la mayoría de los titulares descansaran, lo que derivó en una goleada 4-1 en contra ante Francia. Aunque esta rotación despertó cierta polémica, el propio Haaland había declarado en la previa ante Les Bleus que de igual manera iban a ganarles en el torneo. Ahora, con su once de gala recuperado, Noruega buscará ganar un partido mano a mano por primera vez en su historia.