Criptomonedas: el exchange que lidera el mercado y recuperó USD 4.350 millones que extraviaron sus usuarios

Industria de criptomonedas: el exchange que volvió a liderar

En este sentido, cabe recordar que durante 2023 la plataforma atravesó serias turbulencias y enfrentamientos con organismos reguladores de Estados Unidos que terminaron con la salida de su CEO histórico, Chanpeng Zao (CZ).

No obstante, según los datos proporcionados por The Block, empresa que releva información de la industria, la participación de Binance en el volumen global de transacciones de criptomonedas aumentó al 46% al final del primer trimestre. Su participación de mercado al final de marzo de este año es la más alta desde julio de 2023.

Min Lin - Binance 1.jpg Min Lin, vicepresidente regional del exchange para América Latina. (Foto Binance)

"El crecimiento en el volumen de las operaciones y nuestra sólida posición en la cuota de mercado demuestran la confianza de los inversores cripto en Binance", comentó Min Lin, actual vicepresidente regional de Binance para América Latina.

Por su parte, Kaiko, compañía de análisis del mercado cripto, relevó más de 100 plataformas cripto e identificó que Binance mantenía el 63% del volumen diario de transacciones de Bitcoin y el 55% de las transacciones de Ethereum al final de marzo, en comparación con el 45% y el 36% de final de 2023, respectivamente.

Recuperación de criptomonedas que pierden los usuarios

Por otro lado, el exchange global mantiene sus esfuerzos por reforzar la integridad del ecosistema cripto, ofreciendo servicios especiales a los usuarios, como ayudarlos a recuperar fondos perdidos debido a errores operativos.

Entre 2022 y 2023, la plataforma ayudó a recuperar aproximadamente USD 4.35 mil millones en criptomonedas.

El equipo de Atención al Cliente (CS) utiliza tecnología para la recuperación de criptomonedas ante una variedad de incidentes, que van desde tokens que no se acreditan a la cuenta debido a problemas de red, actualizaciones de blockchain o mantenimiento de billeteras, hasta depósitos incorrectos de billeteras, tokens no listados o redes no compatibles.

Este servicio también se ocupa de problemas de recuperación relacionados con tokens retirados de la lista, cuentas eliminadas, restricciones normativas, monedas depositadas incorrectamente e incluso NFT perdidos.

Blockchain: de la recuperación de fondos a los delitos

La naturaleza inmutable de la blockchain puede dificultar la recuperación de fondos, y los tokens enviados a una dirección incorrecta suelen perderse cuando se completa la transacción. Además de estos servicios, el exchange también invierte en contenidos educativos para mitigar las posibilidades de que sus usuarios cometan errores.

"Las medidas que estamos tomando son referentes en la industria y creemos que benefician a todo el ecosistema, en la medida en la que la industria será más fuerte y más personas tendrán confianza para ingresar en este mercado", añadió Lin.

Por último, contrario a lo que señalan algunos mitos sobre el ecosistema cripto, apenas una pequeña parte de las criptomonedas se utiliza en transacciones relacionadas con la delincuencia. Según el informe 2024 sobre delincuencia, elaborado por Chainalysis, las transacciones ilegales de criptomonedas en 2023 representaron sólo el 0,34% del volumen total de transacciones en la blockchain, frente al 0,42% de 2022.