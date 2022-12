Manuel Beaudroit sobre el colapso cripto: "Lo veo como una derrota para el desarrollo de ciertas herramientas"

“Fueron semanas muy duras y, aunque uno va engrosando la piel con el tiempo, nunca está preparado para estos sucesos, donde se desestabiliza el concepto sobre lo que es la industria y cómo impacta en los usuarios que, en definitiva, son los que pierden”, sostiene Manuel Beaudroit, CEO de la plataforma local de criptomonedas, Belo.

-¿La crisis de FTX fue diferente a las otras que tuvo la industria cripto en este 2022?

M. B.- Creo que ahora se ve cierta des-sensibilización de la gente después de las crisis. Para mí fue mucho más fuerte y cercano lo de Terra, porque también fue más global. El colapso de FTX es más concentrado en grandes players. Era una compañía, lo otro era un proyecto, una red. Eso sí, lo veo como una derrota, si se quiere, en el desarrollo de ciertas herramientas, no de ciertas compañías.

-¿Y qué pasa con el comportamiento de estas compañías o referentes como SBF que, en definitiva, están acusados de delitos?

-Así es, y sigue caminando por la calle. Se habla mucho de las regulaciones, pero la verdad es que la regulación ya está, tenés el código civil y el código penal, si cometiste fraude vas preso. Eso tiene que suceder. Por otro lado, es importante que la gente tenga la capacidad de discernir entre un proyecto bueno y otro malo; algo difícil porque se maneja información compleja. Hay que hacer un esfuerzo por ese lado. Y la industria debe seguir construyendo y haciendo mejores soluciones, con mejores personas.

-¿Te llamó la atención el comportamiento de Binance en todo esto?

-Claramente, Binance jugó ajedrez en 64 dimensiones. Creo que tienen intenciones muy evidentes de ser líderes mundiales y no quieren competencia. Pero en todo caso, no fue su culpa, a lo sumo expusieron una situación y todo se desencadenó como tenía que ser. Es parte de los negocios.

Criptomonedas, regulaciones y mercado argentino

- Mencionaste las regulaciones, ¿qué opinás al respecto?

-Personalmente, no soy pro regulación en el ecosistema cripto, porque es una industria muy joven y le falta crecer. Hoy tenés todos los componentes necesarios para asegurar una buena operatividad y una buena revisión del usuario. De todas formas, creo que tenemos que ser más vehementes con el cumplimiento de la ley y si alguien se manda una macana que le caiga todo el peso de la ley.

Por otro lado, podemos trabajar junto a los reguladores en tener una comunicación fluida para ir educando -especialmente a los equipos técnicos- sobre cómo puede ser el desenlace de esto. Lo peor que nos puede pasar es que nos despertemos con una regulación de un día para el otro, sin que las empresas que trabajan de esto estén vinculadas.

-Algunos empresarios, como Martín Migoya, hablan de una limpieza necesaria del mercado cripto, como lo que pasó después de la burbuja de internet. ¿Coincidís?

- No estoy de acuerdo con la definición, no es una limpieza necesaria, si no un proceso evolutivo de la industria. A veces nos cuesta afrontar, o no queremos, que los procesos de innovación tienen un costo que puede ser de capital humano o capital financiero. Evolucionar debería significar aprender y mejorar para no volver a los mismos temas, ojalá que podamos aprender sobre todo esto.

-¿Cómo cierra el año el mercado local de criptomonedas?

-Muy bien, fue un año bisagra en el que se popularizaron muchas de las soluciones que hacen que de alguna manera cripto pueda ser usado en el día a día por personas que están fuera de tema. Eso es un paso fundamental hacia cruzar la frontera y empezar a darle servicios a la mayoría de las personas, más allá de los early adopters, que está interesada y puede empezar a tener acceso y usarlo.

Por otra parte, el contexto macro argentino es malísimo y las soluciones cripto permiten cubrirte de la inflación o la devaluación. O sea, tengo un conflicto, si querés, ético y moral, porque estamos dando una solución para que la gente pueda tener mejor futuro. Aunque uno no quiere apostar en contra de Argentina, no podés hacer otra cosa.