“Voy a cerrar mi cuenta de Instagram y este es, entonces, mi último video. Y así como suena: no es que voy a suspender la cuenta, esto no es un bait, no es una estrategia de marketing ni nada”, comenzó explicando.

Y agregó: “Simplemente voy a eliminar mi cuenta, que es la que construí durante más de 10 años y debe ser el activo más importante que construí en mi vida”.

Maratea aclaró que su decisión no tiene que ver con un conflicto con la plataforma ni con el cansancio de las redes sociales, sino con un profundo cambio en sus objetivos personales y profesionales.

“Hace un tiempito me di cuenta de algo y es que no quiero ser más influencer, no quiero vender más pistacho. Parece joda lo que estoy diciendo, pero para mí significa mucho”, confesó.

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El verdadero motivo por el que Santiago Maratea decidió cerrar su cuenta de Instagram

Durante su descargo, Santiago Maratea reconoció que abandonar una cuenta con semejante cantidad de seguidores implica dejar atrás una importante fuente de ingresos y seguridad laboral.

“Obviamente me da miedo porque no es solamente cerrar una aplicación. Hay más de 10 años de mi vida acá. Hay 3.400.000 seguidores. Una construcción de capital que me llevó mucho tiempo”, reflexionó.

Sin embargo, el influencer aseguró que siente que esa etapa ya cumplió su propósito y que ahora quiere destinar todas sus energías a una iniciativa solidaria.

“Yo sé perfectamente lo que quiero hacer. Quiero dedicarme el resto de mi vida a generar impacto positivo y a construir mi fundación. Una fundación que se encarga principalmente de lo que es salud infantil”, reveló.

El proyecto se llama Lápiz Fundación y ya cuenta con su propio perfil de Instagram (@lapizfundacion), que por el momento permanece privado.

Maratea explicó que decidió crear una cuenta independiente porque busca construir una comunidad integrada por personas genuinamente interesadas en acompañar el crecimiento de la organización.

“Esta vez no estoy pensando en cuánta gente va a ver el video, sino en cuántas personas quieren ser parte del proyecto que ese video comunica”, sostuvo.

De esta manera, Santiago Maratea se prepara para despedirse del perfil que lo convirtió en una de las figuras más reconocidas de las redes sociales y apostar de lleno a su nuevo desafío solidario.

Por el momento, su cuenta personal continúa activa, aunque el propio influencer confirmó que será eliminada.