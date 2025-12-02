La llamativa reacción de Luciana Salazar cuando le preguntaron si tuvo un romance con Lionel Messi

En cambio, cuando la conversación pasó a otro de los grandes nombres vinculados a su historia sentimental, Salazar dejó de lado el misterio. Esta vez sí decidió hablar del cantante mexicano. Luis Miguel fue, según ella misma reconoció, parte importante de su pasado amoroso. “Sí, estuve con él”, admitió antes de remarcar que no le gusta exponer detalles de su intimidad. La modelo ya había deslizado la relación en otras ocasiones, pero nunca hasta ahora lo había confirmado con tanta claridad, dejando en evidencia que, a diferencia de otros temas, este capítulo de su vida ya no parece despertar en ella la necesidad de ocultamiento o evasivas.

En definitiva, la entrevista volvió a mostrar cómo ciertos tópicos de la vida de Luciana Salazar continúan generando interés a pesar del paso del tiempo. Entre silencios sugestivos y confirmaciones inesperadas, su testimonio abrió nuevamente una puerta que, al menos mediáticamente, nunca terminó de cerrarse.

Que dijo Luciana Salazar sobre una situación de acoso con un famoso actor

Luciana Salazar reveló hace unos días un episodio de acoso que sufrió en sus primeros años de trabajo en el mundo del teatro. La actriz habló en el streaming Bondi Live y, sin dar nombres, volvió a exponer una situación que vivió cuando tenía apenas 21 años y formaba parte de uno de sus primeros proyectos laborales. Su testimonio reactivó un tema que ya había mencionado públicamente en 2018, cuando relató una experiencia traumática ocurrida en un camarín.

En la charla con Fede Bongiorno y Pepe Ochoa, Luciana Salazar contó que, aunque a lo largo de su carrera siempre tuvo buenas experiencias con sus compañeros, hubo un caso que la marcó especialmente. “A lo largo de mi carrera, de todos mis compañeros puedo decir cosas lindas, a excepción de uno, con el que viví un momento medio raro. Pero no lo voy a nombrar”, expresó, dejando en claro que se trató de un límite grave cruzado por un colega. Luego, ante la consulta directa, fue contundente: “Me sentí acosada y tuve que hablar con las productoras del proyecto”.

La diosa explicó que logró contener la situación gracias a la intervención de mujeres de la producción: “Yo tuve las agallas para poder hacerlo, pero entiendo que hay mujeres que no. Es una situación por demás injusta e incómoda”. Pese al impacto inicial, contó que después de esa instancia tuvo que seguir compartiendo el espacio laboral. “Al principio fue un poco chocante, me costó tal vez hasta más… Fue una situación para mí incómoda, porque yo era muy chiquita, tenía 21 años”, relató.

Ante la especulación del público en el chat del live de Bondi, Luciana Salazar fue terminante al no señalar a ningún actor. “No voy a hablar absolutamente de nadie, porque ya te digo, lo pude solucionar en su momento… No es una espina que tengo en mi vida, en su momento fue, como medio rari, pero lo solucioné y ya está. No es un mal trago, no es algo que me haya quedado marcado”, aclaró.

Su relato se vincula con lo que había contado en 2018 en una entrevista con Infobae, donde sí brindó más detalles sobre otra experiencia traumática vivida en sus comienzos. En aquel momento aseguró: “No, lo mío no fue un intento: ¡fue un abuso! Una situación horrible. Estábamos en camarines, y alguien me tomó de los brazos, me puso contra la pared y quiso obligarme a besarlo. Fue desesperante, no sabía cómo sacármelo de encima. Me repetía: ‘¡Dale!… ¿no te gusto?’. De los nervios me salió gritarle: ‘¡Estoy de novia, estoy de novia!’”.

También contó cómo logró salir de esa situación: “Busqué la ayuda de la productora, con quien tenía más confianza, y solucionó la situación. Volví a trabajar con ese señor, ya sin problemas. Y me lo crucé muchas veces más a lo largo de los años”.

Aunque esta vez evitó dar nombres, el relato de Luciana Salazar vuelve a encender el debate sobre los abusos de poder y las situaciones de acoso que durante años permanecieron silenciadas en la televisión argentina.