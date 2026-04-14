Boca le gana 1-0 a Barcelona por la segunda fecha de la fase de grupos de la Libertadores

La Bombonera vuelve a vivir una noche de Copa Libertadores. Luego del debut con un triunfo ante Universidad Católica en Chile, Boca se enfrenta ante Barcelona de Ecuador por la segunda fecha de la fase de grupos.
Luego de debutar con un triunfo en Chile, el Xeneize vuelve a tener una noche de Copa en La Bombonera y busca una victoria que lo acomoden en su zona.
La Bombonera vuelve a vivir una noche de Copa Libertadores. Luego del debut con un triunfo ante Universidad Católica en Chile, Boca se enfrenta ante Barcelona de Ecuador por la segunda fecha de la fase de grupos.
Después de un primer tiempo de dominio casi absoluto, Lautaro Di Lollo capitalizó un centro preciso de Lautaro Blanco con un excelente cabezazo para sellar el 1-0 antes del descanso.
Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.
Barcelona (E): José Contreras; Bryan Carabalí, Álex Rangel, Luca Sosa, Javier Báez, Gustavo Vallecilla; Jhonny Quiñónez, Jefferson Intriago, Matías Lugo, Luis Cano; y Darío Benedetto. DT: César Farías.