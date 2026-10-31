Escándalo en PH: la pelea entre la China Ansa y Santi Maratea se descontroló y tuvieron que cortar el programa

Acto seguido, el conductor reconoció que la discusión había superado los límites que considera aceptables dentro del ciclo y reveló qué lo llevó a tomar una determinación tan poco habitual: “Sentí que la charla se puso agresiva, que se iba del código. Tratamos de llegar a un arreglo”.

Pero la situación estaba lejos de resolverse. Andy admitió que, pese a la intervención de la producción y a los minutos que permanecieron sin grabar, la China Ansa y Santi Maratea no habían logrado ponerse de acuerdo. “Para los dos es justo que estemos de acuerdo. No llegamos tanto a un acuerdo y por eso estamos en esta situación”, manifestó.

Con la intención de recuperar la tranquilidad y continuar con el programa, Andy les propuso a los protagonistas dejar atrás el enfrentamiento y expresar sus sensaciones sin volver a agredirse. “Me parece que está bueno darle un cierre sin agresividad. Cada uno se sintió tocado por la razón que sea y que cada uno pueda decir algo para cerrar el momento”, sostuvo.

Finalmente, el conductor dejó en evidencia lo excepcional de la situación y reconoció que estaba intentando encontrar una solución sobre la marcha, sin ninguna indicación previa sobre cómo manejar el conflicto. “Lo estoy haciendo terapéutico, no tengo guion”, confesó frente a todos.

De esta manera, el conductor quedó en el centro de uno de los momentos más tensos de PH: Podemos Hablar, al verse obligado a detener la grabación e intervenir para intentar ponerle fin a una discusión que había comenzado con una pregunta sobre las colectas solidarias de Maratea.