Dieguito Maradona subió al escenario de Fátima Florez y conmovió con un pedido de justicia por su papá: el video

La presentación de Fátima en la calle Corrientes llegó después de una gira por Latinoamérica y de su paso por Mar del Plata, Córdoba, Uruguay y distintos escenarios del país. Con una sala colmada, la artista desplegó sus reconocidas imitaciones, situaciones de humor y números musicales.

El espectáculo contó con la participación de Marcelo Polino, quien aportó comentarios de actualidad e intercambios con los personajes interpretados por Fátima. También formaron parte de la propuesta una banda en vivo y el grupo folclórico Pampas Bravas.

Entre cambios de vestuario, música y humor, la noche quedó atravesada por el encuentro con Dieguito y su pedido de justicia, que ocupó un lugar central en una función cargada de emoción.