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Dieguito Maradona subió al escenario de Fátima Florez y conmovió con un pedido de justicia por su papá: el video

El hijo de Diego Maradona protagonizó un emotivo momento durante “Fátima Universal” en el Teatro Ópera. Acompañado por Verónica Ojeda y Mario Baudry, recibió una ovación del público. El video exclusivo de PrimiciasYa.

1 nov 2026, 09:02
Dieguito Maradona subió al escenario de Fátima Flórez y conmovió con un pedido de justicia por su papá: el video
Dieguito Maradona subió al escenario de Fátima Flórez y conmovió con un pedido de justicia por su papá: el video
Dieguito Maradona subió al escenario de Fátima Flórez y conmovió con un pedido de justicia por su papá: el video
Dieguito Maradona subió al escenario de Fátima Flórez y conmovió con un pedido de justicia por su papá: el video

Dieguito Maradona protagonizó uno de los momentos más emotivos de la presentación de “Fátima Universal” en el Teatro Ópera, cuando subió al escenario y pidió justicia por su papá. PrimiciasYa accedió al video exclusivo de la escena que marcó la noche.

El hijo de Diego Maradona asistió al espectáculo acompañado por su mamá, Verónica Ojeda, y Mario Baudry. Durante la función, Fátima Florez se acercó a saludarlos y se produjo un encuentro que movilizó a los presentes.

Dieguito le entregó a la artista una remera con el nombre de su padre, mientras desde la platea se escuchaba el tradicional “¡Olé, olé, olé, Diego, Diego!”, en medio de una ovación.

El momento tuvo su punto más conmovedor cuando el hijo del Diez subió al escenario y pidió justicia por su papá. Su presencia y el recuerdo de Maradona le dieron un significado especial a la función.

La presentación de Fátima en la calle Corrientes llegó después de una gira por Latinoamérica y de su paso por Mar del Plata, Córdoba, Uruguay y distintos escenarios del país. Con una sala colmada, la artista desplegó sus reconocidas imitaciones, situaciones de humor y números musicales.

El espectáculo contó con la participación de Marcelo Polino, quien aportó comentarios de actualidad e intercambios con los personajes interpretados por Fátima. También formaron parte de la propuesta una banda en vivo y el grupo folclórico Pampas Bravas.

Entre cambios de vestuario, música y humor, la noche quedó atravesada por el encuentro con Dieguito y su pedido de justicia, que ocupó un lugar central en una función cargada de emoción.

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