Pretemporada, mercado y expectativa: River se instala en San Martín de los Andes con un refuerzo en camino

Cuál es la situación actual de Viña en Flamengo

Viña llegó a Flamengo en enero de 2024 a cambio de 8 millones de euros. En su primera temporada disputó 22 partidos oficiales, pero en el último año su participación fue mucho más limitada: apenas 10 encuentros, solo tres como titular, y un total de 342 minutos en cancha. La lesión de rodilla lo condicionó y lo dejó fuera de competencia durante varios meses, algo que atentó contra su continuidad.

Para el lateral uruguayo, River aparece como una oportunidad ideal para relanzar su carrera en un contexto competitivo, con exigencia alta y visibilidad internacional. El objetivo personal es claro: sumar rodaje, confianza y regularidad en un año previo a la cita mundialista.

San Martín de los Andes, otra vez el escenario elegido

Mientras se define el mercado, el plantel de River ultima detalles para viajar este viernes a San Martín de los Andes, donde continuará la pretemporada. No será una estadía más: la ciudad se prepara para recibir al equipo con un operativo de seguridad especial y un banderazo que promete ser multitudinario.

El arribo está previsto para la noche, con un despliegue que incluirá fuerzas federales, provinciales y municipales para custodiar el trayecto desde el Aeropuerto Aviador Carlos Campos (Chapelco) hasta el Chapelco Golf, lugar donde se hospedará la delegación. Además, la filial local organiza un “pasillo rojo y blanco” de casi 10 kilómetros sobre la Ruta 40, una postal que ya genera expectativa entre los hinchas.

Qué trabajos hará River durante la pretemporada en la Patagonia

Será la cuarta vez que River elige San Martín de los Andes para realizar la preparación (ya lo hizo en 2020, 2022 y 2025), aunque en esta ocasión la estadía será más corta: el plantel permanecerá allí hasta el sábado 10 de enero. El cuerpo técnico planificó jornadas de alta exigencia física, con trabajos de resistencia, fuerza y actividades al aire libre como trekking y mountain bike, apuntadas no solo al aspecto físico sino también a fortalecer la cohesión del grupo.

Cómo sigue el calendario de River antes del debut oficial

Una vez finalizada la etapa patagónica, River viajará a Uruguay para disputar dos amistosos internacionales: el domingo 11 de enero frente a Millonarios y el sábado 17 ante Peñarol. Ambos compromisos servirán para ajustar detalles futbolísticos y darle rodaje al equipo.

El debut oficial en la temporada 2026 está programado para el domingo 25 de enero, cuando el Millonario visite a Barracas Central. Para ese entonces, la idea del cuerpo técnico es contar con el plantel lo más definido posible y, si todo sale como esperan en Núñez, con Matías Viña ya integrado al grupo. River acelera, el mercado se mueve y la pretemporada entra en una fase decisiva.