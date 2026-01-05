Alarma temprana en River: la lesión que preocupa a Gallardo en el inicio de la pretemporada

Reordenamiento en el arco y una chance inesperada

Ante esta contingencia, el arco de River ya tiene un nuevo orden transitorio. Jeremías Ledesma, que en las últimas semanas estaba cerca de salir del club rumbo a Rosario Central, pasará a ser el arquero titular durante los amistosos de preparación. Detrás suyo aparecerá el juvenil Franco Jaroszewicz, quien tendrá una oportunidad importante para sumar experiencia junto al plantel profesional.

La situación se complejiza un poco más si se tiene en cuenta que Ezequiel Centurión, quien regresó tras su préstamo en Independiente Rivadavia de Mendoza, continúa recuperándose de una fractura sufrida en la final de la Copa Argentina y todavía no está en condiciones de competir.

Otra preocupación física: Acuña, entre algodones

El contratiempo en el arco no fue el único foco de atención médica en estos primeros días de trabajo. Marcos “Huevo” Acuña arrastra un traumatismo en el pie izquierdo que, si bien no reviste gravedad, le genera molestias recurrentes y en algunos entrenamientos le impide completar las tareas planificadas. El cuerpo técnico lo sigue de cerca y administra cargas para no agravar la dolencia.

Un refuerzo que trae alivio

En medio de este contexto, Gallardo recibió una noticia positiva. River cerró en las últimas horas la llegada de Matías Viña, quien se suma a préstamo por un año desde Flamengo. La incorporación del lateral izquierdo le da más alternativas al entrenador y permite cubrir un sector que también venía siendo sensible desde lo físico.

La pretemporada recién comienza, pero River ya entiende que cada detalle cuenta. Con un calendario exigente por delante y el Torneo Apertura a la vuelta de la esquina, el foco estará puesto en recuperar a los futbolistas tocados y llegar al debut con la mayor cantidad de piezas disponibles. La calma, por ahora, convive con la atención permanente.