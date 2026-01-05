En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
River
Franco Armani
PREOCUPACIÓN

Alarma temprana en River: la lesión que preocupa a Gallardo en el inicio de la pretemporada

El equipo de Marcelo Gallardo sufrió la primera baja física en San Martín de los Andes. El cuerpo técnico ya reorganiza el equipo y mira el calendario con cautela.

Alarma temprana en River: la lesión que preocupa a Gallardo en el inicio de la pretemporada

El inicio de la pretemporada de River Plate en San Martín de los Andes no fue del todo ideal. En una de las primeras prácticas intensas del ciclo, el arquero titular del equipo, Franco Armani, sintió una molestia muscular que encendió las alarmas puertas adentro y obligó al cuerpo técnico a activar un plan de contingencia en un puesto clave.

Leé también Pretemporada, mercado y expectativa: River se instala en San Martín de los Andes con un refuerzo en camino
pretemporada, mercado y expectativa: river se instala en san martin de los andes con un refuerzo en camino
image

La situación se produjo durante el entrenamiento del domingo, cuando el guardameta experimentó un “pinchazo” en el gemelo derecho. A la espera de estudios médicos que confirmen el diagnóstico definitivo, la presunción inicial es que se trataría de un desgarro, con un tiempo estimado de recuperación cercano a las tres semanas. La información fue aportada por el periodista Juan Balbi, habitual seguimiento del día a día del club.

Armani llega al debut del Torneo Apertura

En el cuerpo técnico que encabeza Marcelo Gallardo predomina la cautela. El objetivo es no apurar los tiempos y evitar riesgos innecesarios en una etapa donde las cargas físicas son elevadas. Con este panorama, el arquero se perdería los amistosos internacionales que River tiene programados en Uruguay: ante Millonarios el domingo 11 de enero y frente a Peñarol el sábado 17.

La expectativa, si la evolución acompaña, es que pueda estar disponible para el debut oficial del Torneo Apertura, previsto para el fin de semana del 25 de enero. En el entorno millonario confían en que llegue “con lo justo”, aunque la decisión final se tomará sobre la base de los estudios y la respuesta del músculo en los próximos días.

Reordenamiento en el arco y una chance inesperada

Ante esta contingencia, el arco de River ya tiene un nuevo orden transitorio. Jeremías Ledesma, que en las últimas semanas estaba cerca de salir del club rumbo a Rosario Central, pasará a ser el arquero titular durante los amistosos de preparación. Detrás suyo aparecerá el juvenil Franco Jaroszewicz, quien tendrá una oportunidad importante para sumar experiencia junto al plantel profesional.

La situación se complejiza un poco más si se tiene en cuenta que Ezequiel Centurión, quien regresó tras su préstamo en Independiente Rivadavia de Mendoza, continúa recuperándose de una fractura sufrida en la final de la Copa Argentina y todavía no está en condiciones de competir.

Otra preocupación física: Acuña, entre algodones

El contratiempo en el arco no fue el único foco de atención médica en estos primeros días de trabajo. Marcos “Huevo” Acuña arrastra un traumatismo en el pie izquierdo que, si bien no reviste gravedad, le genera molestias recurrentes y en algunos entrenamientos le impide completar las tareas planificadas. El cuerpo técnico lo sigue de cerca y administra cargas para no agravar la dolencia.

Un refuerzo que trae alivio

En medio de este contexto, Gallardo recibió una noticia positiva. River cerró en las últimas horas la llegada de Matías Viña, quien se suma a préstamo por un año desde Flamengo. La incorporación del lateral izquierdo le da más alternativas al entrenador y permite cubrir un sector que también venía siendo sensible desde lo físico.

La pretemporada recién comienza, pero River ya entiende que cada detalle cuenta. Con un calendario exigente por delante y el Torneo Apertura a la vuelta de la esquina, el foco estará puesto en recuperar a los futbolistas tocados y llegar al debut con la mayor cantidad de piezas disponibles. La calma, por ahora, convive con la atención permanente.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
River Franco Armani
Notas relacionadas
¡Bombazo! Marcelo "Trapito" Barovero será parte del River de Gallardo en 2026
La fría despedida de Borja: el adiós a River con un mensaje mínimo y un gol del pasado
River va por todo: cómo será el proyecto para techar el Monumental y llevarlo a 100 mil personas

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar