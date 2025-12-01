River cambia de estrategia: la suma de dinero que gastará en el mercado de pases

Lateral por izquierda

Volante central

Mediapunta

Delantero

La idea es apuntar a jugadores que puedan sumarse rápidamente y darle un salto de calidad al plantel, sin necesidad de grandes erogaciones. En el caso de conseguir la clasificación a la fase inicial de la Libertadores, este plan básico no cambiará, aunque podría haber un margen para alguna operación puntual.

Quiénes están en la mira del Millonario

Delantero: Luciano Gondou, actualmente en el Zenit de Rusia, es el primer nombre en carpeta. El jugador no tiene los minutos deseados en su club y ya habría dado el OK para sumarse a River. La propuesta inicial consiste en un préstamo con opción u obligación de compra. Por ahora, el Millonario espera la respuesta del club ruso para avanzar.

Mediapunta: Hay dos alternativas para el puesto creativo. La primera es Claudio Echeverri, cuyo regreso depende de un acuerdo entre Bayern Leverkusen y Manchester City, dueño de su pase, que debería permitir un préstamo al club argentino. La segunda opción es Gianluca Prestianni, ex Vélez y actualmente en Benfica, otra alternativa joven y de proyección que podría incorporarse si se llega a un acuerdo.

Qué cambió respecto a mercados de pases anteriores en River

El principal cambio es la prudencia económica. Antes, Gallardo podía pedir refuerzos de alto perfil sin límites claros, y la dirigencia cumplía esas exigencias con desembolsos significativos. Ahora, el presupuesto es acotado, y la búsqueda será más estratégica: cubrir necesidades puntuales, reforzar el equipo en posiciones críticas y, al mismo tiempo, mantener la salud financiera del club.

El contexto deportivo también influye: sin la Libertadores asegurada, cualquier operación debe considerar un riesgo menor. Por eso, la dirigencia prioriza préstamos con opción de compra o incorporaciones que no impliquen comprometer grandes sumas de manera inmediata.

Qué se puede esperar del River de 2026

Con este plan, Gallardo y la dirigencia buscan un plantel equilibrado y competitivo, capaz de pelear por los títulos locales y, si se concreta la clasificación, por un lugar en la Copa Libertadores. La combinación de salidas, incorporaciones puntuales y un presupuesto controlado apunta a que River vuelva a ser competitivo sin repetir errores económicos del pasado.

Aunque el mercado recién empieza, los nombres ya circulan y la estrategia quedó clara: reforzar lo indispensable, mantener la economía y construir un River que pueda pelear en todas las competencias.