En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
River
FÚTBOL

River cambia de estrategia: la suma de dinero que gastará en el mercado de pases

Tras un 2025 para el olvido y la salida de varios históricos, River iniciará un mercado de pases acotado con un nuevo presupuesto. El plan de Marcelo Gallardo y la dirigencia apunta a reforzar cuatro puestos clave.

River cambia de estrategia: la suma de dinero que gastará en el mercado de pases

El plantel de River ya transita sus primeros días de vacaciones tras una temporada que Marcelo Gallardo calificó como “pésima” y la eliminación prematura del Torneo Clausura en octavos de final. La decepción deportiva y la salida de jugadores históricos dejaron un plantel en plena reestructuración, y con eso, la dirigencia puso en marcha lo que ya llaman el "Operativo mercado de pases".

Leé también Limpieza total en River: la lista de jugadores a los que Gallardo le comunicó que no tendrá en cuenta
limpieza total en river: la lista de jugadores a los que gallardo le comunico que no tendra en cuenta
image

A diferencia de las ventanas anteriores, donde River podía gastar sin demasiadas restricciones y elaborar largas listas de posibles incorporaciones, esta vez el contexto cambió: el club destinará 20 millones de dólares a reforzar el plantel, priorizando la necesidad deportiva sin comprometer la economía institucional.

Stefano Di Carlo, al frente de la dirigencia, busca que el presupuesto se utilice de manera puntual y estratégica, apuntando a cubrir solo las posiciones más urgentes y evitando operaciones que puedan comprometer la estabilidad financiera, sobre todo considerando que la clasificación a la Copa Libertadores 2026 aún no está asegurada.

Qué puestos buscará reforzar River en enero

La planificación de Gallardo y la dirigencia apunta a reforzar cuatro posiciones específicas:

  • Lateral por izquierda

  • Volante central

  • Mediapunta

  • Delantero

La idea es apuntar a jugadores que puedan sumarse rápidamente y darle un salto de calidad al plantel, sin necesidad de grandes erogaciones. En el caso de conseguir la clasificación a la fase inicial de la Libertadores, este plan básico no cambiará, aunque podría haber un margen para alguna operación puntual.

Quiénes están en la mira del Millonario

Delantero: Luciano Gondou, actualmente en el Zenit de Rusia, es el primer nombre en carpeta. El jugador no tiene los minutos deseados en su club y ya habría dado el OK para sumarse a River. La propuesta inicial consiste en un préstamo con opción u obligación de compra. Por ahora, el Millonario espera la respuesta del club ruso para avanzar.

Mediapunta: Hay dos alternativas para el puesto creativo. La primera es Claudio Echeverri, cuyo regreso depende de un acuerdo entre Bayern Leverkusen y Manchester City, dueño de su pase, que debería permitir un préstamo al club argentino. La segunda opción es Gianluca Prestianni, ex Vélez y actualmente en Benfica, otra alternativa joven y de proyección que podría incorporarse si se llega a un acuerdo.

Qué cambió respecto a mercados de pases anteriores en River

El principal cambio es la prudencia económica. Antes, Gallardo podía pedir refuerzos de alto perfil sin límites claros, y la dirigencia cumplía esas exigencias con desembolsos significativos. Ahora, el presupuesto es acotado, y la búsqueda será más estratégica: cubrir necesidades puntuales, reforzar el equipo en posiciones críticas y, al mismo tiempo, mantener la salud financiera del club.

El contexto deportivo también influye: sin la Libertadores asegurada, cualquier operación debe considerar un riesgo menor. Por eso, la dirigencia prioriza préstamos con opción de compra o incorporaciones que no impliquen comprometer grandes sumas de manera inmediata.

Qué se puede esperar del River de 2026

Con este plan, Gallardo y la dirigencia buscan un plantel equilibrado y competitivo, capaz de pelear por los títulos locales y, si se concreta la clasificación, por un lugar en la Copa Libertadores. La combinación de salidas, incorporaciones puntuales y un presupuesto controlado apunta a que River vuelva a ser competitivo sin repetir errores económicos del pasado.

Aunque el mercado recién empieza, los nombres ya circulan y la estrategia quedó clara: reforzar lo indispensable, mantener la economía y construir un River que pueda pelear en todas las competencias.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
River
Notas relacionadas
"Es el sueño de Gallardo": el jugador con el que River sacudiría el mercado de pases
La sentida despedida de River a Enzo Pérez en su salida del club: "Eternamente gracias"
River, complicado: la única opción para la Libertadores 2026 que le quedó tras la eliminación de Lanús

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar