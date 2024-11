image.png

El vínculo de Medina con el entrenador de Boca, Fernando Gago, no comenzó de la mejor manera. En la previa del partido de Copa Argentina contra Gimnasia y Esgrima La Plata, y ya concentrado en Rosario, el jugador le solicitó al entrenador que no lo incluyera en el equipo, en medio de las negociaciones con el Fenerbahçe que parecían no avanzar, situación que incomodó al futbolista, que decidió tomar cartas en el asunto. Gago respetó la decisión y desde entonces no volvió a convocarlo.