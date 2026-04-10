Atención, Scaloni: el titular que volvió a lesionarse y enciende las alarmas en la Selección Argentina

Por qué preocupa esta lesión en la Selección Argentina

La situación genera inquietud pensando en el futuro cercano. Faltan poco más de dos meses para el Mundial 2026, y el margen para imprevistos físicos es cada vez menor. Lautaro es considerado una pieza clave para el entrenador Lionel Scaloni, tanto por su jerarquía como por sus números: acumula 36 goles en 75 partidos con la Albiceleste.

Además, el antecedente de Qatar 2022 todavía está fresco. En aquel torneo, el delantero jugó condicionado por molestias en el tobillo derecho, lo que afectó su rendimiento durante gran parte de la competencia.

En este escenario, el objetivo es claro: llegar en plenitud física al Mundial. Pero las reiteradas lesiones musculares en la temporada 2025/26 —que ya lo dejaron más de dos meses y medio fuera de las canchas— plantean un desafío adicional.

Por ahora, el diagnóstico no es grave. Sin embargo, en la recta final hacia la Copa del Mundo, cada molestia se vuelve un foco de preocupación para una Selección que apunta a defender el título y necesita a sus figuras en su mejor versión.