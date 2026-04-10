En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Scaloni
Selección Argentina
PREOCUPACIÓN TOTAL

Atención, Scaloni: el titular que volvió a lesionarse y enciende las alarmas en la Selección Argentina

El futbolista de la Selección Argentina sufrió una lesión y enciende las alarmas a dos meses del Mundial 2026. ¿Se queda afuera de la Copa del Mundo?

Atención, Scaloni: el titular que volvió a lesionarse y enciende las alarmas en la Selección Argentina

La noticia sacudió tanto a Italia como al entorno de la Selección Argentina: Lautaro Martínez volvió a lesionarse y deberá permanecer fuera de las canchas por al menos 15 días. El delantero de Inter de Milán se realizó estudios médicos este viernes en el Instituto Humanitas de Rozzano, que confirmaron una leve distensión en el sóleo de su pierna izquierda.

Leé también "No hace falta": el Dibu Martínez sorprendió con su opinión sobre los rivales de la Selección Argentina
(Foto: Reuters/Rodrigo Valle)
image

Si bien no se trata de una lesión de gravedad, el contexto enciende señales de alerta. Es una zona que ya le había generado problemas recientemente, lo que la convierte en una dolencia recurrente en la actual temporada. Tanto el cuerpo técnico del club italiano como el de la Selección siguen de cerca su evolución.

El atacante venía de un buen momento futbolístico: apenas cinco días atrás había marcado un doblete en el triunfo 5-2 ante Roma, luego de haber dejado atrás una lesión en el mismo sector que lo mantuvo fuera de competencia durante 46 días. Sin embargo, esta nueva molestia lo obligará a frenar nuevamente su actividad.

Qué partidos se perderá Lautaro Martínez en Inter

A raíz de esta lesión, el delantero quedará marginado de compromisos importantes para su equipo. No estará disponible para las semifinales de la Copa Italia ante Como ni para el duelo frente a Cagliari por la Serie A. En principio, si la recuperación avanza sin contratiempos, su regreso podría darse a fines de abril frente a Torino.

Por qué preocupa esta lesión en la Selección Argentina

La situación genera inquietud pensando en el futuro cercano. Faltan poco más de dos meses para el Mundial 2026, y el margen para imprevistos físicos es cada vez menor. Lautaro es considerado una pieza clave para el entrenador Lionel Scaloni, tanto por su jerarquía como por sus números: acumula 36 goles en 75 partidos con la Albiceleste.

Además, el antecedente de Qatar 2022 todavía está fresco. En aquel torneo, el delantero jugó condicionado por molestias en el tobillo derecho, lo que afectó su rendimiento durante gran parte de la competencia.

En este escenario, el objetivo es claro: llegar en plenitud física al Mundial. Pero las reiteradas lesiones musculares en la temporada 2025/26 —que ya lo dejaron más de dos meses y medio fuera de las canchas— plantean un desafío adicional.

Por ahora, el diagnóstico no es grave. Sin embargo, en la recta final hacia la Copa del Mundo, cada molestia se vuelve un foco de preocupación para una Selección que apunta a defender el título y necesita a sus figuras en su mejor versión.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Scaloni Selección Argentina Mundial 2026 Lautaro Martínez
Notas relacionadas
Escándalo total en la Selección Argentina: dos mujeres, versiones de infidelidad y una pareja en crisis
La Selección Argentina ya tiene agenda antes del Mundial: cuándo y contra quién jugará los amistosos
Insólito momento en vivo: un hincha se infiltró en la conferencia de Scaloni y lo cuestionó

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar