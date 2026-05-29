Marcelo Tinelli envuelto en la escandalosa separación de famosos: divorcio millonario y supuesta infidelidad

Chechu Bonelli y Darío Cvitanich se separaron hace varios meses tras 14 años juntos y en los últimos días la periodista y el ex futbolista estuvieron enfrentados públicamente por varios temas.
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Tras el final de una famosa pareja que terminó en medio de un escándalo mediático, el conductor Marcelo Tinelli apareció con una sorpresiva acción.
Chechu Bonelli y Darío Cvitanich se separaron hace varios meses tras 14 años juntos y en los últimos días la periodista y el ex futbolista estuvieron enfrentados públicamente por varios temas.
En medio de las versiones sobre el conflicto por su perra Frida, el ex deportista acusó a su ex de sus manejos tras la separación. "No me gusta este circo mediático", aseguró.
Por su parte, Chechu Bonelli dejó en claro que quiere lo mejor para los dos, que nunca hablaría mal del padre de sus hijas y que desde que él se fue de la casa donde vívían era libre de hacer lo que quisiera.
Lo cierto es que en esta historia apareció un nombre de peso jamás imaginado: Marcelo Tinelli. El conductor sería quien habría comprado la vivienda donde Chechu y Darío vivieron juntos en un exclusivo barrio privado.
Es por esto que la periodista habría comenzado a preparar sus pertenencias para encarar la mudanza a otra propiedad, que sería alquilada por Cvitanich, según contaron en el ciclo Puro Show (El Trece).
"Ella ya está embalando todo para irse a otra propiedad, que eso ya lo había acordado con Darío, hasta esperar que le entreguen la casa", comentó Marcia Frisciotti.
"Darío me hablaba y me decía: 'no sé por ahí esa casa la termino regalando'. Y yo le decía: 'no, vos acordaste con Chechu que le ibas alquilar una casa, ya está pactado. O sea que a lo que vos te compromotetiste con Marcelo Tinelli lo vas a poder cumplir'", agregó Pochi.
A lo que Pampito reaccionó con total asombro: "Es espectacular que encima en esta historia entre Tinelli". Todo indicaría que una vez que vuelva de la cobertura del Mundial de fútbol, el famoso conductor se mudaría a la vivienda donde convivieron la periodista y el ex futbolista.
Marcela Tauro tiró la bomba en el programa Intrusos (América Tv) del mega famoso que se estaría por mudar a la casa en la cual convivieron Chechu Bonelli y Darío Cvitanich.
"La habría comprado Marcelo Hugo Tinelli", indicó la periodista. La información sorprendió al panel, que de inmediato empezó a sumar datos al respecto.
Paula Varela había adelantado que Chechu debía mudarse de la casa familiar, y Tauro completó el panorama con el nombre del supuesto comprador. "Es en el mismo barrio donde está la casa de Pampita", señaló.
Rodrigo Lussich no tardó en plantearla: "¿Pero Tinelli de dónde sacó la plata?", en alusión a los rumores sobre problemas económicos del conductor.
Y Paula Varela quien cerró el tema con otro dato de cuándo se concretaría la mudanza del Cabezón a la propiedad donde vivían juntos Bonelli y Cvitanich: "Marcelo Tinelli estaba alquilando la casa de Pampita. Se va al Mundial y cuando vuelve se muda".