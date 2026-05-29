Marcelo Tinelli envuelto en la escandalosa separación de famosos: divorcio millonario y supuesta infidelidad

Es por esto que la periodista habría comenzado a preparar sus pertenencias para encarar la mudanza a otra propiedad, que sería alquilada por Cvitanich, según contaron en el ciclo Puro Show (El Trece).

"Ella ya está embalando todo para irse a otra propiedad, que eso ya lo había acordado con Darío, hasta esperar que le entreguen la casa", comentó Marcia Frisciotti.

"Darío me hablaba y me decía: 'no sé por ahí esa casa la termino regalando'. Y yo le decía: 'no, vos acordaste con Chechu que le ibas alquilar una casa, ya está pactado. O sea que a lo que vos te compromotetiste con Marcelo Tinelli lo vas a poder cumplir'", agregó Pochi.

A lo que Pampito reaccionó con total asombro: "Es espectacular que encima en esta historia entre Tinelli". Todo indicaría que una vez que vuelva de la cobertura del Mundial de fútbol, el famoso conductor se mudaría a la vivienda donde convivieron la periodista y el ex futbolista.

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Marcelo Tinelli, el famoso que habría comprado la casa de Chechu Bonelli y Darío Cvitanich

Marcela Tauro tiró la bomba en el programa Intrusos (América Tv) del mega famoso que se estaría por mudar a la casa en la cual convivieron Chechu Bonelli y Darío Cvitanich.

"La habría comprado Marcelo Hugo Tinelli", indicó la periodista. La información sorprendió al panel, que de inmediato empezó a sumar datos al respecto.

Paula Varela había adelantado que Chechu debía mudarse de la casa familiar, y Tauro completó el panorama con el nombre del supuesto comprador. "Es en el mismo barrio donde está la casa de Pampita", señaló.

Rodrigo Lussich no tardó en plantearla: "¿Pero Tinelli de dónde sacó la plata?", en alusión a los rumores sobre problemas económicos del conductor.

Y Paula Varela quien cerró el tema con otro dato de cuándo se concretaría la mudanza del Cabezón a la propiedad donde vivían juntos Bonelli y Cvitanich: "Marcelo Tinelli estaba alquilando la casa de Pampita. Se va al Mundial y cuando vuelve se muda".