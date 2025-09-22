"Fue un desastre": Luciana Geuna relató el duro problema de salud que la dejó internada

La periodista continuó detallando el difícil momento que atravesó: “Al día siguiente ya estaba en la mitad y no me hacían efecto los remedios. Me pasaban por vía para frenarlo, me mandaron a mi casa y casi me desmayo, entonces ahí me internaron, me ponían de todo pero no frenaba. Fue una sensación muy fea, es desangrarte a otra escala, sin pausa y por muchos días”.

A pesar de haber intentado mantener la calma, el sábado fue el punto más crítico. “Yo estaba re tranquila pero el sábado ya me descompuse, fue una cosa más fea y parecía que me tenían que trasfundir. Fue el día que peor estuve, porque me metían tantas cosas por vía, me subían las dosis, era todo más, más, más porque no me hacía efecto nada”, expresó conmovida.

Finalmente, el tratamiento comenzó a dar resultados: “El domingo hicieron efecto, por primera vez dejé de sangrar después de un montón de días. Pero fue algo muy traumático, no sé cómo explicar lo que implica sentir que no para, no tiene escala. Y estaba muy mal, me desvanecía”.

Ya en proceso de recuperación, Geuna cerró su relato con una mirada esperanzadora: “Ahora ya me siento mejor y más fuerte, pero me agito si camino o hablo mucho. Pero estoy perfecta, estoy bien, es cuestión de ir más despacio y administrar mi fuerza hasta que esté bien. Fue un susto”.

luciana geuna

Luciana Geuna preocupó con una imagen en la clínica: ¿qué contó sobre su salud?

Luciana Geuna sorprendió el miércoles pasado a quienes la siguen en redes al publicar en su cuenta de Instagram una serie de fotos tomadas desde una clínica. Junto a las imágenes, compartió un extenso mensaje en el que relató el episodio de salud que le tocó atravesar recientemente.

"Estoy saliendo de un susto grande. De esos que te hacen acordar lo intempestiva que puede ser la vida. Lo que todo cambia en un segundo“, comenzó diciendo la periodista de TN y Olga, dejando entrever la magnitud del momento que le tocó vivir.

En el posteo, Geuna aprovechó para expresar su agradecimiento al equipo médico que la asistió en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento. “Una burbuja impecable de profesionales donde me sentí tan cuidada y respetada”, escribió, destacando el trato humano y la contención que recibió durante su internación.

Más adelante, se mostró especialmente emocionada al hablar de las personas que la acompañaron en este proceso. “Hay tanto lindo para decir de todos. Tengo el corazón lleno de mi familia y su presencia (a pesar de que a muchos los tengo lejos y lo difícil que eso es para ellos y para mí ), de mi hermano y la Chandru, de mis amigas y amigos que son familia, de Vito y Chachi que aún asustados y con tanta incerteza, creyeron en lo que le íbamos contando y nos reímos y todo. Y sobre todo tengo el corazón lleno de mi amor, Martín, que me sostuvo de un modo que no me voy a olvidar en la vida”, expresó con profunda emoción.

Para cerrar, compartió una reflexión sobre el momento que está viviendo y el camino hacia la recuperación. “Ahora es todo poco a poco y para adelante. ‘El cuerpo tiene sus razones’ , de Therese Bertherat es uno de mis libros favoritos. En eso estoy”, escribió, dejando en claro que está enfocada en sanar con paciencia y conciencia.