En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Hospital Garrahan
Aumento
MARIO LUGONES CELEBRÓ EL AUMENTO

Hospital Garrahan: anuncian aumentos con "fondos propios" y destacan la "eficiencia administrativa"

Tras un “reordenamiento administrativo”, el hospital pediátrico anunció un extra de $450.000 para médicos y $350.000 para administrativos. El detalle que generó sorpresa.

Hospital Garrahan: anuncian aumentos con fondos propios y destacan la eficiencia administrativa
Leé también ¿Qué se debate en Diputados y qué plantean las leyes de financiamiento universitario y del Garrahan?
Diputados tratará las iniciativas en medio de una gran convocatoria en las afueras del Congreso. (Foto: archivo).

En un comunicado, las autoridades a cargo del hospital pediátrico informaron que como consecuencia de un "proceso de ordenamiento y eficiencia administrativa" el nosocomio "ha logrado sanear sus cuentas, reducir gastos innecesarios y asegurar que los recursos se destinen a lo verdaderamente prioritario: sus equipos de salud y la atención de los pacientes".

"Es por esto que, en reconocimiento a su compromiso y dedicación, a partir de septiembre el personal asistencial percibirá un complemento mensual de $450.000 y el personal administrativo en relación de dependencia con el hospital, de $350.000", adelantaron y destacaron que la "medida forma parte de un esquema de incentivos económicos que se implementa de manera responsable, sustentable y sostenible".

G1ejllkWQAAfxuZ

"El Hospital Garrahan no está en emergencia", rechazaron en referencia a los reclamos que lleva adelante el personal del hospital hace varios meses. Y en contraste, reivindicaron que "estos logros son el resultado de una gestión transparente, que prioriza la eficiencia administrativa, la innovación tecnológica y la inversión en el capital humano a lo largo del tiempo, pese a los constantes palos en la rueda de algunos sectores que defienden sus propios privilegios e intereses".

El anuncio se produce en un contexto donde el presidente Javier Milei viene de vetar la ley de emergencia en pediatría, que luego fue ratificada por ambas cámaras del Congreso y volvió a tener rango de ley.

Al respecto, remarcaron que los "cambios en el Consejo de Administración responden al objetivo de consolidar un liderazgo capaz de llevar adelante decisiones difíciles y sostener una gestión transparente" y señalaron: "El camino es claro: seguir profundizando la administración responsable y eficiente permitirá garantizar nuevos aumentos al equipo de salud en el futuro e invertir en infraestructura".

Las palabras de Lugones: qué dijo el ministro

El ministro Lugones se expresó en redes sociales sobre el anuncio en el hospital de pediatría: "Gracias a una gestión eficiente, el Garrahan hoy está en condiciones de mejorar los ingresos de sus trabajadores".

"Lo dijimos desde el principio: la plata para el personal estaba en el Hospital, pero mal distribuida. Durante décadas, los profesionales de la salud han estado mal remunerados. Hoy empezamos a revertir esa injusticia: trabajamos día a día para que su esfuerzo y dedicación sean reconocidos como corresponde", advirtió.

mario-lugones-salud.webp

Y envió sus felicitaciones al Consejo de Administración al destacar el "trabajo que viene realizando para ordenar las cuentas y destinar cada peso a lo que importa: los equipos de salud, la calidad de atención y los pacientes".

"Nos propusimos terminar con el despilfarro y los privilegios para algunos, para que los recursos vuelvan a donde siempre debieron estar: las instituciones, los profesionales y los pacientes. Ese siempre fue el camino", cerró.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Hospital Garrahan Aumento
Notas relacionadas
Diputados salteños adelantaron cómo votarán los vetos a las universidades y al Garrahan
Médicos del Garrahan y estudiantes universitarios festejaron frente al Congreso el rechazo a los vetos
Milei convocó a una reunión de Gabinete en Casa Rosada en medio de la marcha de protesta y la sesión del Congreso

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar