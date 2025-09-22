Hospital Garrahan: anuncian aumentos con "fondos propios" y destacan la "eficiencia administrativa"

"El Hospital Garrahan no está en emergencia", rechazaron en referencia a los reclamos que lleva adelante el personal del hospital hace varios meses. Y en contraste, reivindicaron que "estos logros son el resultado de una gestión transparente, que prioriza la eficiencia administrativa, la innovación tecnológica y la inversión en el capital humano a lo largo del tiempo, pese a los constantes palos en la rueda de algunos sectores que defienden sus propios privilegios e intereses".

El anuncio se produce en un contexto donde el presidente Javier Milei viene de vetar la ley de emergencia en pediatría, que luego fue ratificada por ambas cámaras del Congreso y volvió a tener rango de ley.

Al respecto, remarcaron que los "cambios en el Consejo de Administración responden al objetivo de consolidar un liderazgo capaz de llevar adelante decisiones difíciles y sostener una gestión transparente" y señalaron: "El camino es claro: seguir profundizando la administración responsable y eficiente permitirá garantizar nuevos aumentos al equipo de salud en el futuro e invertir en infraestructura".

Las palabras de Lugones: qué dijo el ministro

El ministro Lugones se expresó en redes sociales sobre el anuncio en el hospital de pediatría: "Gracias a una gestión eficiente, el Garrahan hoy está en condiciones de mejorar los ingresos de sus trabajadores".

"Lo dijimos desde el principio: la plata para el personal estaba en el Hospital, pero mal distribuida. Durante décadas, los profesionales de la salud han estado mal remunerados. Hoy empezamos a revertir esa injusticia: trabajamos día a día para que su esfuerzo y dedicación sean reconocidos como corresponde", advirtió.

mario-lugones-salud.webp

Y envió sus felicitaciones al Consejo de Administración al destacar el "trabajo que viene realizando para ordenar las cuentas y destinar cada peso a lo que importa: los equipos de salud, la calidad de atención y los pacientes".

"Nos propusimos terminar con el despilfarro y los privilegios para algunos, para que los recursos vuelvan a donde siempre debieron estar: las instituciones, los profesionales y los pacientes. Ese siempre fue el camino", cerró.