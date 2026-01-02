Acusan a la China Suárez de copiarle un vestido a Wanda Nara: las imágenes que desataron el escándalo
Las comparaciones no tardaron en aparecer luego de que la China Suárez luciera un vestido rojo muy similar al que Wanda Nara había mostrado años atrás. Las fotos, los comentarios picantes y un detalle que encendió aún más la grieta entre las mediáticas. Mirá las fotos de la polémica.
2 ene 2026, 11:50
La rivalidad entre la China Suárez y Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena, esta vez por una polémica "fashionista" que explotó en redes sociales. En las últimas horas, usuarios comenzaron a comparar un vestido rojo que lució la actriz durante las fiestas con uno que Wanda había usado en 2015, y las similitudes no pasaron desapercibidas.
Según el comentario popular que circula desde hace años, incluso antes de su vínculo con Mauro Icardi, ya se decía que la China Suárez quería parecerse a Wanda. Con el paso del tiempo y los distintos episodios públicos que las enfrentaron, esa teoría fue ganando fuerza entre los seguidores del espectáculo.
El debate se reavivó cuando la actriz compartió imágenes de una salida nocturna junto a Mauro Icardi, donde se la ve con un vestido rojo ajustado, de silueta ceñida y estilo sensual. Rápidamente, las fotos fueron contrastadas con imágenes de Wanda Nara durante unas fiestas en 2015, donde había lucido un diseño muy similar, tanto en color como en corte.
La polémica escaló aún más cuando un usuario de X (ex Twitter) apuntó contra la forma en que la China habría llevado el vestido y fue lapidario en su comentario. “El vestido se veía mal porque se lo puso mal; muere moncha China Suárez”, escribió, junto a una imagen comparativa que cosechó miles de likes y respuestas.
Como suele ocurrir cada vez que los nombres de Wanda y la China aparecen en la misma oración, las redes se dividieron entre quienes hablan de una copia deliberada y quienes sostienen que se trata de una simple coincidencia. Lo cierto es que, una vez más, cualquier gesto, look o detalle vuelve a alimentar una rivalidad que parece no tener fin entre las mediáticas.
¿Ángel de Brito le declaró la guerra a Wanda Nara?
En medio de la polémica por el escándalo de Wanda Nara y Martín Migueles, el periodista Ángel de Brito no se guardó nada y arremetió con dureza contra la mediática en pleno vivo de su programa de streaming Ángel Responde (Bondi Live). El conductor dijo estar cansado del “perfil bajo” que Wanda eligió frente a los recientes rumores y criticó con ironía su actitud frente a las cámaras durante su estadía en Punta del Este.
De Brito fue más allá de un simple reproche y lanzó una frase que rápidamente se viralizó: calificó a Wanda como “¡roñosa!” y cuestionó la forma en que se maneja mediáticamente la crisis de pareja con Migueles. El periodista no solo arremetió contra su silencio, sino que también puso en duda su autenticidad frente a los móviles periodísticos.
El momento más contundente llegó cuando comparó a Wanda con Pampita, marcando una clara diferencia de estilos y actitudes frente a la exposición pública: “Pampita es una señora”, afirmó De Brito, dejando en claro que, para él, Wanda juega en otra liga y su comportamiento le genera rechazo.