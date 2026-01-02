Acusan a la China Suárez de copiarle un vestido a Wanda Nara: las imágenes que desataron el escándalo

WhatsApp Image 2026-01-02 at 11.35.26

Como suele ocurrir cada vez que los nombres de Wanda y la China aparecen en la misma oración, las redes se dividieron entre quienes hablan de una copia deliberada y quienes sostienen que se trata de una simple coincidencia. Lo cierto es que, una vez más, cualquier gesto, look o detalle vuelve a alimentar una rivalidad que parece no tener fin entre las mediáticas.

¿Ángel de Brito le declaró la guerra a Wanda Nara?

En medio de la polémica por el escándalo de Wanda Nara y Martín Migueles, el periodista Ángel de Brito no se guardó nada y arremetió con dureza contra la mediática en pleno vivo de su programa de streaming Ángel Responde (Bondi Live). El conductor dijo estar cansado del “perfil bajo” que Wanda eligió frente a los recientes rumores y criticó con ironía su actitud frente a las cámaras durante su estadía en Punta del Este.

De Brito fue más allá de un simple reproche y lanzó una frase que rápidamente se viralizó: calificó a Wanda como “¡roñosa!” y cuestionó la forma en que se maneja mediáticamente la crisis de pareja con Migueles. El periodista no solo arremetió contra su silencio, sino que también puso en duda su autenticidad frente a los móviles periodísticos.

El momento más contundente llegó cuando comparó a Wanda con Pampita, marcando una clara diferencia de estilos y actitudes frente a la exposición pública: “Pampita es una señora”, afirmó De Brito, dejando en claro que, para él, Wanda juega en otra liga y su comportamiento le genera rechazo.