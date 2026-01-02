La sorpresiva reacción de Julieta Poggio cuando Moria Casán le preguntó si estaba embarazada

“¿Fue un fake eso de que estás embarazada? Porque subiste una foto esta semana”, le consultó la conductora de La mañana con Moria (El Trece) por esa imagen.

“Me toco la teta izquierda”, señaló al instante Poggio entre risas para dejar en claro que no tiene intenciones de ser madre en la actualidad.

Y luego agregó ya más seria: “No chicos, por ahora no me veo, no es el momento. Lo que pasa es que siempre hago una joda por el Día de los Inocentes, pero esta vez no me creyeron muchas personas. Pero bueno, buen día para hacer chistes”.

“Mi novio no me dijo nada, le chupó un hue..”, agregó entre risas la actriz de la obra Corto-circuito sobre si su actual pareja le dio algo de aquella imagen en redes.

"El año pasado con mi amigo Nacho Castañares que está haciendo temporada jodimos con que estábamos de novios”, recordó la ex GH. Y agregó sobre la gran amistad que tiene con su ex compañero de reality.

"Me llena de orgullo y me pone feliz por él, yo lo amo, es como un hermanito para mí. Vamos al supermercado juntos y salimos a comer después del teatro", concluyó Julieta sobre el gran presente de Nacho.

El nuevo emprendimiento familiar y temático que inauguró Julieta Poggio

La ex Gran Hermano Julieta Poggio compartió en las redes sociales imágenes de Raíza, el café temático que abrió a principios de diciembre en la zona de Pilar junto a su familia. La apertura del local despertó una notable repercusión entre sus seguidores, que celebraron su nueva faceta como emprendedora.

Según contó Poggio, la idea del vivero café fue tomando forma de manera progresiva, a partir de la necesidad de crear un espacio que combinara naturaleza, calidez y una estética cuidada.

"¿Qué les parece mi nuevo negocio hecho con el mayor amor para todos ustedes? ¿Van a ir a conocerlo y tomar mi café de Hello Kitty?", adelantaba antes de la apertura oficial la actriz con mucho entusiasmo.

Y en otro adelanto explicó al respecto: "Les voy a hacer un mini spoil del proceso del armado del vivero café. La entrada de Raiza tenía que ser super icónica. En mi familia somos de la película Avatar, por eso creamos esta entrada inspirada en Pandora".

Raíza se presenta como un lugar rodeado de plantas y tranquilidad, pensado tanto para quienes prefieran sentarse a disfrutar al aire libre como para quienes opten por el servicio takeaway.

"Entonces, entrás por acá y ya te vas a encontrar con toda la naturaleza y calidez que va a tener Raiza. Además de este piso que también fue 100% artesanal. Quedó increíble. ¿Qué les parece?", finalizó Julieta en su nueva faceta empresarial.