Exclusivo GPS: el informe revelador de la vida de Fred Machado bajo arresto domiciliario en Río Negro

Política
José Luis Espert
Río Negro
El periodista Christian Balbo detalla cómo el presunto narcotraficante Fred Machado cumple cuatro años de arresto domiciliario en una chacra de 10 hectáreas en Río Negro, bajo mínima supervisión y con vínculos políticos y empresariales que generan preocupación en la provincia.

La renuncia de José Luis Espert a su candidatura descomprime la tensión política y judicial en la provincia de Río Negro, pero en paralelo emerge una trama que vincula a uno de los nombres más resonantes del narcotráfico en la región: Fred Machado. Su historia, marcada por arrestos, privilegios y vínculos políticos, vuelve a poner en el centro del debate la seguridad y la justicia en el norte patagónico.

Fred Machado, de 57 años y oriundo de Viedma, tuvo un pasado humilde; hijo de un metalúrgico, se trasladó a Miami a los 18 años y a partir de allí se consolidó una carrera que lo llevó a integrarse en causas de narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos. Lo que muchos desconocen en Río Negro es que desde el 21 de septiembre de 2021, Machado cumple arresto domiciliario en una chacra de 10 hectáreas, ubicada a 20 kilómetros de Viedma, con acceso directo al río Negro y al Atlántico.

Según el informe de GPS, no existe custodia policial permanente. Ni la provincia ni la federal tienen presencia continua en la propiedad. La supervisión recae en su madre y su hermana, quienes cumplen formalmente la custodia judicial. Machado permanece bajo tratamiento psiquiátrico, y la fiscalización se limita a permisos judiciales cada vez que desea salir de la propiedad.

“Hay un solo puesto policial en el ingreso de El Cóndor, y no hay cámaras de seguridad. Cuatro años bajo arresto domiciliario, sin vigilancia efectiva”, explicó Balbo durante la cobertura.

El contexto judicial se complica por la solicitud de extradición de Estados Unidos, donde el Tribunal del Distrito Este de Texas acusa a Machado de integrar una organización criminal dedicada al narcotráfico y al lavado de dinero. El juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva, envió recientemente la notificación a la Corte Suprema de la Nación para definir la extradición, un trámite que podría cambiar su situación en el país y descomprimir, al mismo tiempo, ciertas tensiones políticas locales.

La presencia de Machado en Río Negro no es desconocida en términos políticos y empresariales. Su primo, Claudio Sicarelli, mantiene estrechos vínculos con el gobierno provincial y con empresas mineras, incluyendo explotaciones de arenas cilicias para Vaca Muerta. Sicarelli es además pareja de Lorena Villaverde, diputada de La Libertad Avanza, y ex empleada de la legislatura provincial, lo que demuestra una compleja intersección entre política, negocios y poder regional.

La cobertura también destacó la dificultad de los periodistas y vecinos para acercarse a la propiedad, debido a la distancia, la inaccesibilidad del terreno y la cautela que genera el nombre de Machado. La información sobre su arresto domiciliario era prácticamente desconocida para gran parte de la ciudadanía local, lo que evidencia un silencio generalizado frente a su presencia y sus actividades.

“Muchos viedmenses ni siquiera conocen su rostro, y quienes lo hacen prefieren no hablar”, indicó Balbo, en un recorrido que mostró la amplitud de la chacra y la ausencia de fuerzas de seguridad en sus alrededores.

