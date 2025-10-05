A24.com

Daniela Celis celebró la recuperación de Thiago Medina y reveló cómo fue el reencuentro con sus hijas

Después de más de veinte días de incertidumbre y lucha, Thiago Medina fue trasladado a una sala de cuidados intermedios. Daniela Celis compartió su emoción en redes y celebró el reencuentro entre el ex Gran Hermano y sus hijas.

5 oct 2025, 23:04
Después de más de veinte días de internación, finalmente llegó una noticia esperada: Thiago Medina dejó la terapia intensiva y fue trasladado a una sala de cuidados intermedios en el hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno. El joven, exparticipante de Gran Hermano, continúa su recuperación tras el grave accidente que sufrió en moto, y su evolución médica trajo alivio y alegría a sus seres queridos.

Este domingo, Daniela Celis compartió con sus seguidores un video en sus historias de Instagram, donde expresó su emoción por los avances en la salud de su expareja y padre de sus hijas, Laia y Aimé. "La felicidad es total, yo sé que ustedes son parte de este milagro, los profesionales que Dios puso para que se topen con Thiago. Estoy super contenta", dijo conmovida.

Además, reveló que las niñas pudieron comunicarse con él por videollamada, un momento que emocionó a toda la familia. “Para todos los que me están preguntando, él ya vio a sus nenas a través de una videollamada, así que también las nenas estaban muy, muy felices. Acá agarran el teléfono, le dicen ‘papá, papá, papá’ y él también, así que estoy muy contenta por compartírselos a todos ustedes”, contó Daniela.

Con la esperanza renovada, la influencer también compartió que está lista para retomar su rutina: “Así que retomando la vida real, la vida normal, después de veintitrés días vamos a volver a laburar”.

Horas antes, Pestañela había publicado un mensaje cargado de fe: “Los milagros existen. Solo tienen que creer y confiar”. Y había agregado: "Nos estalla el corazón de alegría. Después de tantos días de dolor, Thiago ya se encuentra en sala de cuidados intermedios, de buen ánimo, contento de los pasos que pudo ir dando”.

“Es un logro de su fuerza, de los profesionales y trabajadores del hospital, de la presencia y voluntad incansable de su familia y de la fe y energía de toda la gente que nos viene acompañando desde el accidente”, había remarcado.

Qué dice el último parte médico de Thiago Medina

Este domingo 5 de octubre, a casi tres semanas del grave accidente que sufrió Thiago Medina, se conoció una noticia alentadora: el ex participante de Gran Hermano dejó la terapia intensiva. La confirmación llegó luego de que Daniela Celis, su expareja, participara de la peregrinación a Luján en agradecimiento por los avances en su estado de salud.

Aunque sigue bajo cuidados médicos en el hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega, ubicado en Moreno, Thiago ya no necesita asistencia para respirar.

“El paciente se recupera y evoluciona muy favorablemente, atravesó con éxito tres cirugías, y ya no requiere asistencia respiratoria mecánica, sondas, ni vía central para recibir medicación”, expresó Dora Agüero, directora ejecutiva del centro de salud.

Además, se informó que comenzó a alimentarse por sus propios medios, recibe apoyo nutricional y sesiones de kinesiología para recuperar masa muscular tras su prolongada internación. También pudo reencontrarse con sus seres queridos.

Ya instalado en una sala común, Medina continúa fortaleciendo su cuerpo y su ánimo. Desde el hospital confirmaron que Daniela Celis y su familia lo acompañan en cada visita, celebrando no solo la evolución médica, sino también el reencuentro fuera del área crítica.

THIAGO MEDINA HIJAS

     

 

