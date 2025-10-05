Daniela Celis celebró la recuperación de Thiago Medina y reveló cómo fue el reencuentro con sus hijas

Horas antes, Pestañela había publicado un mensaje cargado de fe: “Los milagros existen. Solo tienen que creer y confiar”. Y había agregado: "Nos estalla el corazón de alegría. Después de tantos días de dolor, Thiago ya se encuentra en sala de cuidados intermedios, de buen ánimo, contento de los pasos que pudo ir dando”.

“Es un logro de su fuerza, de los profesionales y trabajadores del hospital, de la presencia y voluntad incansable de su familia y de la fe y energía de toda la gente que nos viene acompañando desde el accidente”, había remarcado.

Qué dice el último parte médico de Thiago Medina

Este domingo 5 de octubre, a casi tres semanas del grave accidente que sufrió Thiago Medina, se conoció una noticia alentadora: el ex participante de Gran Hermano dejó la terapia intensiva. La confirmación llegó luego de que Daniela Celis, su expareja, participara de la peregrinación a Luján en agradecimiento por los avances en su estado de salud.

Aunque sigue bajo cuidados médicos en el hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega, ubicado en Moreno, Thiago ya no necesita asistencia para respirar.

“El paciente se recupera y evoluciona muy favorablemente, atravesó con éxito tres cirugías, y ya no requiere asistencia respiratoria mecánica, sondas, ni vía central para recibir medicación”, expresó Dora Agüero, directora ejecutiva del centro de salud.

Además, se informó que comenzó a alimentarse por sus propios medios, recibe apoyo nutricional y sesiones de kinesiología para recuperar masa muscular tras su prolongada internación. También pudo reencontrarse con sus seres queridos.

Ya instalado en una sala común, Medina continúa fortaleciendo su cuerpo y su ánimo. Desde el hospital confirmaron que Daniela Celis y su familia lo acompañan en cada visita, celebrando no solo la evolución médica, sino también el reencuentro fuera del área crítica.