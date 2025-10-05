Fede Bal tiene nuevo amor y es la hija de un famoso periodista: la foto

Como cierre, en el programa conducido por Marcela Tauro, mostraron una imagen de Fede Bal y Victoria cenando juntos en un reconocido restaurante de Palermo.

Cabe remarcar que Fede Bal transita una etapa de su vida marcada por vínculos sexoafectivos abiertos, sin etiquetas ni compromisos tradicionales. Además de su conexión con Victoria Puig, mantiene una relación con la conductora Evelyn Botto. Y como si fuera poco, durante la última entrega de los Premios Martín Fierro 2025 de Televisión, se viralizó un video en el que se lo ve besándose con una cronista del programa Los Profesionales de Siempre.

Cómo reaccionó Fede Bal cuando Mirtha Legrand lo llamó “mentiroso serial”

Fede Bal fue uno de los invitados a La Noche de Mirtha (El Trece) este sábado 4 de octubre, y durante una charla distendida con la histórica conductora, se animó a hablar sin filtro sobre por qué sus vínculos amorosos suelen tener corta duración.

El actor, hijo de Carmen Barbieri, explicó su historial sentimental apelando a los cambios en las formas de vincularse: “La gente se está vinculando de otra manera, yo mentí mucho y no lo digo orgulloso, estoy cambiando, lo mío es un paso antes de las relaciones abiertas”.

Ante esa confesión, Mirtha Legrand reaccionó con su estilo directo: “Es un mentiroso serial oficial... ¿Vos te enamoras y después las dejas? ¿Te desenamoras o cómo es la cosa?“. Fede se describió como alguien que vive el amor con intensidad, pero también con fugacidad.

“Yo tengo un ascenso muy rápido en el amor y la bajada es casi igual, tengo unos seis meses increíbles en los que pienso que es la mujer de mi vida, que puedo tener hijos y perros y de golpe siento que hay algo que se apaga”, indicó el actor.

La diva quiso saber si ese desgaste emocional era responsabilidad suya o de la otra parte. “Se te va el amor, ¿la falla está en vos o en la otra persona?”, preguntó. Fede no esquivó la autocrítica: “En mí, siento que cada mujer propone algo distinto y yo quiero investigarlo, hace poco a mi mamá dijo ‘a mi hijo les gustan todas’ y sí, me gustan bajas, altas, gorditas, flacas".

Mirtha, fiel a su estilo inquisitivo, también quiso saber cómo comunicaba el final de sus relaciones. “Y vos te aburrís... ¿cómo se los decís?“. Bal, con tono reflexivo, admitió que no siempre actuó bien: “Muchos años de mi vida les decía cualquier cosa, mentía, no me siento nada orgulloso de esa parte de mi vida, por eso ahora estoy muy orgulloso porque tengo vínculos sexoafectivos donde vomito la verdad, no me comprometo, solo a serle sincero, yo soy servicio Mirtha".