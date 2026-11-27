Boca Juniors ultima los detalles para recibir a Gimnasia y Esgrima La Plata este domingo en La Bombonera por los cuartos de final del Torneo Clausura, y Rodolfo Arruabarrena tiene una postura definida: no guardar futbolistas pese al exigente trajín que arrastra el plantel. Si las recuperaciones físicas evolucionan según los plazos previstos, el director técnico repetirá prácticamente la misma alineación que viene de superar a Independiente Rivadavia, aplicando una única modificación táctica y preventiva.