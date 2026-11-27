Con la mirada puesta en seguir en carrera por el certamen local sin descuidar la carga física acumulada ni la definición ante Platense que llegará apenas tres días después, el entrenador tendrá la última palabra tras las evaluaciones previas al duelo con el Lobo.

Cuál es la probable formación de Boca para enfrentar a Gimnasia

De no surgir imprevistos en los próximos entrenamientos, el once inicial del Xeneize saldría a La Bombonera con: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Tomás Aranda, Sebastián Villa y Miguel Merentiel.