Pésima noticia para Russo: una figura de Boca se lesionó y podría perderse varios partidos

Edinson Cavani: cuánto tiempo podría estar afuera

La distensión del psoas derecho es una dolencia muscular que suele estar asociada a la zona de la cadera y puede afectar la movilidad y la potencia de arranque de los futbolistas. En general, el tiempo de recuperación depende del grado de la lesión: puede ir desde una semana hasta varias, en caso de ser más severa.

En el caso de Cavani, Boca evitó dar precisiones, pero la decisión del cuerpo técnico es no arriesgarlo. La prioridad será que el uruguayo regrese en plenitud física para la etapa decisiva del torneo.

Cabe recordar que el delantero ya había quedado al margen de algunos compromisos en semanas anteriores por un dolor en la espalda, lo que aumenta la preocupación sobre su estado físico.

Cómo impacta esta baja en el equipo de Russo

La ausencia de Cavani obliga a Russo a repensar el once titular para enfrentar a Central Córdoba. El entrenador deberá optar por alguna de las variantes ofensivas que tiene a disposición, con la posibilidad de apostar por mayor dinámica en ataque o bien por un referente de área que intente suplir la experiencia del uruguayo.

Más allá de los nombres, la baja de Cavani representa un golpe importante para un Boca que venía consolidando su levantada en el Clausura con la combinación de resultados positivos y un funcionamiento cada vez más claro.

Cuándo juega Boca contra Central Córdoba

El próximo compromiso de Boca en el Clausura será este domingo a las 21.30 (hora argentina) en la Bombonera, frente a Central Córdoba de Santiago del Estero. Se trata de un partido clave para confirmar la remontada del Xeneize y seguir en la pelea por el torneo.

El contexto obliga a Russo a encontrar soluciones rápidas en el armado del equipo. Con Cavani afuera, la Bombonera será testigo de cómo Boca se reinventa en ataque para sostener su buena racha.

Un futuro inmediato con incógnitas

El panorama de Boca para las próximas semanas dependerá en buena medida de la evolución de Cavani. El uruguayo es una de las figuras de mayor jerarquía en el plantel y su presencia suele marcar diferencias, tanto por experiencia como por jerarquía en el área rival.

Mientras tanto, el cuerpo técnico aguardará la evolución del delantero, con la tranquilidad de saber que la lesión no es grave pero con la cautela de entender que los problemas musculares pueden complicar más de la cuenta si no se respetan los plazos adecuados.

En el corto plazo, el desafío será mantener la intensidad y la efectividad ofensiva sin su principal referente, en un tramo del Clausura que puede resultar decisivo en la pelea por los primeros lugares.