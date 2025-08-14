En vivo Radio La Red
Alexis Mac Allister
Riquelme
FÚTBOL

La dura confesión de Alexis Mac Allister sobre Riquelme y su abrupta salida de Boca: "Era mi..."

El mediocampista de Liverpool y la Selección Argentina, Alexis Mac Allister, recordó su breve paso por Boca y el duro momento que vivió al dejar el club, con Juan Román Riquelme como protagonista de la decisión.

La dura confesión de Alexis Mac Allister sobre Riquelme y su abrupta salida de Boca: Era mi...

Alexis Mac Allister, hoy figura en Liverpool y campeón del mundo con la Selección Argentina, sorprendió con una confesión en primera persona sobre su paso por Boca Juniors. En un artículo publicado en The Players Tribune, el mediocampista repasó sus inicios y reveló detalles sobre su salida del club en 2019, cuando jugaba a préstamo desde Brighton.

El mensaje de despedida de un compañero a Marcos Rojo tras su salida de Boca: "Los amigos..."
el mensaje de despedida de un companero a marcos rojo tras su salida de boca: los amigos...
image

El jugador no ocultó que vestir la camiseta xeneize fue “un sueño” y que su deseo era permanecer seis meses más. Sin embargo, la situación cambió tras el cambio de dirigencia, con la asunción de Jorge Amor Ameal, Mario Pergolini y Juan Román Riquelme.

¿Por qué Mac Allister dejó Boca antes de tiempo?

Según relató, su préstamo no incluía opción de compra y, con el nuevo Consejo de Fútbol, la continuidad quedó descartada. “Los dirigentes no querían que me quedara. La persona que tomó la decisión fue Riquelme, que era mi ídolo. Yo crecí admirándolo, porque dentro de la cancha era el mejor jugador que había. Imagínense lo difícil que fue vivir todo eso”, expresó.

Mac Allister reconoció que la decisión le resultó “difícil de aceptar” por el vínculo emocional que tenía con el club y por la admiración hacia quien, en ese momento, encabezaba la estructura de fútbol.

¿Qué había dicho antes sobre su salida?

En 2020, ya consolidado en Brighton, el mediocampista había dado declaraciones más duras, acusando que su salida tuvo un uso político por la relación de su padre con Mauricio Macri, expresidente de Boca y de la Argentina. “Yo hablé con Román, le dije que me quería quedar. Luego me entero que Boca pedía un millón de dólares, entonces le dije a mi papá que si pedían plata no era tan importante. Influyó que Russo no me llamara. No hablé con Russo ni con Ameal, sólo con Riquelme. Me quieren hacer quedar mal por política”, dijo entonces.

Si bien ahora el tono fue más moderado, el recuerdo dejó claro que el final de su ciclo en Boca sigue siendo un capítulo sensible para él.

¿Cómo fue su etapa en el Xeneize?

Mac Allister llegó a Boca a mediados de 2019, con Gustavo Alfaro como entrenador. Su paso fue breve pero intenso, destacándose por su calidad técnica y rápida adaptación. Sin embargo, el cambio institucional a fin de año modificó sus planes y terminó regresando a Inglaterra antes de lo previsto.

¿Qué dijo Carlos Mac Allister sobre Riquelme?

El tema Boca–Riquelme también volvió a escena hace pocas semanas, cuando Carlos Mac Allister, exjugador xeneize y padre de Alexis, criticó con dureza a la gestión actual. En diálogo con Radio La Red, apuntó contra los integrantes del Consejo de Fútbol disuelto recientemente: “Ninguno toma decisiones, pero tampoco cobran barato. Es Riquelme quien decide y es lógico que así sea. Son los cadetes más caros de la Argentina”.

Estas declaraciones se suman a la tensión histórica entre la familia Mac Allister y la actual dirigencia, que tuvo como punto central la salida anticipada de Alexis del club.

Con esta nueva publicación, Alexis Mac Allister no solo repasó su carrera, sino que volvió a poner en palabras un momento que, a pesar de los años y los títulos conseguidos, todavía recuerda con una mezcla de admiración y decepción.

