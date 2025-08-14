La dura confesión de Alexis Mac Allister sobre Riquelme y su abrupta salida de Boca: "Era mi..."

¿Qué había dicho antes sobre su salida?

En 2020, ya consolidado en Brighton, el mediocampista había dado declaraciones más duras, acusando que su salida tuvo un uso político por la relación de su padre con Mauricio Macri, expresidente de Boca y de la Argentina. “Yo hablé con Román, le dije que me quería quedar. Luego me entero que Boca pedía un millón de dólares, entonces le dije a mi papá que si pedían plata no era tan importante. Influyó que Russo no me llamara. No hablé con Russo ni con Ameal, sólo con Riquelme. Me quieren hacer quedar mal por política”, dijo entonces.

Si bien ahora el tono fue más moderado, el recuerdo dejó claro que el final de su ciclo en Boca sigue siendo un capítulo sensible para él.

¿Cómo fue su etapa en el Xeneize?

Mac Allister llegó a Boca a mediados de 2019, con Gustavo Alfaro como entrenador. Su paso fue breve pero intenso, destacándose por su calidad técnica y rápida adaptación. Sin embargo, el cambio institucional a fin de año modificó sus planes y terminó regresando a Inglaterra antes de lo previsto.

¿Qué dijo Carlos Mac Allister sobre Riquelme?

El tema Boca–Riquelme también volvió a escena hace pocas semanas, cuando Carlos Mac Allister, exjugador xeneize y padre de Alexis, criticó con dureza a la gestión actual. En diálogo con Radio La Red, apuntó contra los integrantes del Consejo de Fútbol disuelto recientemente: “Ninguno toma decisiones, pero tampoco cobran barato. Es Riquelme quien decide y es lógico que así sea. Son los cadetes más caros de la Argentina”.

Estas declaraciones se suman a la tensión histórica entre la familia Mac Allister y la actual dirigencia, que tuvo como punto central la salida anticipada de Alexis del club.

Con esta nueva publicación, Alexis Mac Allister no solo repasó su carrera, sino que volvió a poner en palabras un momento que, a pesar de los años y los títulos conseguidos, todavía recuerda con una mezcla de admiración y decepción.