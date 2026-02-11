Gianinna Maradona dio un paso clave con el apoyo de su novio: "El culpable de mi felicidad"

Las postales -dos en blanco y negro, y las otras dos en color- reflejan diferentes ángulos del mismo momento, donde ese abrazo no hace más que expresar el gran momento emocional de la menor de las hijas de Claudia Villafañe.

Asimismo, debajo del collage Gianinna acompañó la publicación con un mensaje en el que dejó en claro cuán importante es esta relación para ella. “MI ICEBERG DERRETIDO el culpable de mi felicidad y mi dejar de fumar... Qué fiesta ser tu novia flaco, te extraño!”, escribió la ex de Daniel Osvaldo... claramente muerta de amor. ¡Enhorabuena!

IG Gianinna Maradona - dejó de fumar con el apoyo de su novio

Desde cuándo Gianinna Maradona está de novia con Guido Sergi

Con el comienzo del 2026 también llegó una novedad en el plano sentimental de Gianinna Maradona. Después de atravesar varios intentos fallidos de reconciliación con Daniel Osvaldo, vínculo que quedó definitivamente atrás a inicios de 2025, la hija de Diego volvió a abrirle la puerta al amor y esta vez decidió no ocultarlo.

Luego de un período en soledad tras la ruptura con el ex futbolista, marcado por idas y vueltas que no prosperaron, Gianinna optó por darse una nueva oportunidad. Y fue en el arranque de 2026 cuando decidió blanquear la relación y mostrarse públicamente junto al hombre que conquistó su corazón.

El escenario elegido no fue casual: durante la cena y el brindis de Año Nuevo, la mamá de Benjamín Agüero sorprendió a sus seguidores al publicar la primera imagen junto a Guido Sergi, el joven con quien ya se la venía vinculando desde hacía varios meses. Los rumores circulaban, pero faltaba la confirmación oficial, que finalmente llegó en una fecha cargada de simbolismo.

gianinna maradona presento a su nuevo novio

A través de sus historias de Instagram, la hermana de Dalma compartió una postal en la que se la ve abrazada con fuerza a su pareja, en una escena íntima y cómplice. La imagen estuvo musicalizada con el tema Lo más lindo, de Pity Fernández, y acompañada por una frase que dejó en claro su presente sentimental: “Cambiaste mi año y así mi vida… Hola mi amor”.

Guido no tardó en responder al gesto público y replicó la imagen desde su propia cuenta, sumando un mensaje breve pero significativo: “La luna...”. Ese intercambio romántico en redes sociales selló la confirmación del noviazgo frente a miles de seguidores, que fueron testigos del inicio de esta nueva etapa para Gianinna.

Así, la hija del Diez arrancó el año enamorada y con ilusiones renovadas. Sin embargo, en paralelo a este presente personal, hay un tema que mantiene en vilo a toda la familia Maradona: el reinicio del juicio por la muerte de Diego, previsto para el 17 de marzo. El proceso había sido suspendido tras el escándalo que involucró a la ex jueza Julieta Makintach, quien fue apartada del Poder Judicial luego de un jury que determinó irregularidades, tras la difusión de imágenes de un documental que estaba realizando con material de las audiencias del caso.