Deportes
Boca
Vélez
Fútbol

Boca perdió 2 a 1 contra Vélez por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026

El Fortín golpeó en una ráfaga en el segundo tiempo y sacó ventaja en Liniers. El Xeneize reaccionó sobre el final, pero no le alcanzó para darlo vuelta.

Boca perdió 2 a 1 contra Vélez por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026

Boca perdió 2 a 1 contra Vélez por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026

En una noche de resultado ajustado pero desarrollo claro, Vélez derrotó 2-1 a Boca en el estadio José Amalfitani por la cuarta fecha del Torneo Apertura, con una destacada actuación de Matías Pellegrini, autor de los dos goles del conjunto local.

El primer tiempo fue equilibrado y con escasas emociones. El juego se concentró mayormente en la mitad de la cancha y los arqueros fueron espectadores de lujo, en un trámite chato y con pocas situaciones claras frente a los arcos.

El partido se quebró a los 18 minutos del segundo tiempo. Tras una buena maniobra colectiva, Valdés lanzó un centro preciso que Pellegrini conectó de cabeza, con un frentazo impecable al segundo palo, para abrir el marcador.

Sin permitirle reacción a Boca, Vélez volvió a golpear apenas dos minutos después. Otra vez Valdés apareció como asistidor y Pellegrini, libre de marcas ante una defensa estática, definió con categoría ante la salida de Agustín Marchesín para establecer el 2-0.

El segundo gol dejó al Xeneize en estado de shock, sin respuestas anímicas ni futbolísticas para revertir la situación. Pese a los cambios introducidos por Úbeda, Boca no logró generar peligro real durante gran parte del complemento y apenas acumuló cuatro aproximaciones al arco en todo el partido.

Vélez, incluso, tuvo chances para ampliar la diferencia, pero la falta de puntería de Godoy y del propio Pellegrini en situaciones claras evitó una diferencia mayor.

A los 44 minutos, cuando el encuentro parecía sentenciado, el juvenil Iker Zufiaurre, que había ingresado en el entretiempo, sacó un potente derechazo desde afuera del área que se clavó en el ángulo. El golazo solo sirvió para decorar el resultado, ya que el tiempo no le permitió a Boca ir en busca de una igualdad que, por el desarrollo del juego, hubiese sido poco merecida.

