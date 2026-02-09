Boca perdió 2 a 1 contra Vélez por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026

El segundo gol dejó al Xeneize en estado de shock, sin respuestas anímicas ni futbolísticas para revertir la situación. Pese a los cambios introducidos por Úbeda, Boca no logró generar peligro real durante gran parte del complemento y apenas acumuló cuatro aproximaciones al arco en todo el partido.

Vélez, incluso, tuvo chances para ampliar la diferencia, pero la falta de puntería de Godoy y del propio Pellegrini en situaciones claras evitó una diferencia mayor.

A los 44 minutos, cuando el encuentro parecía sentenciado, el juvenil Iker Zufiaurre, que había ingresado en el entretiempo, sacó un potente derechazo desde afuera del área que se clavó en el ángulo. El golazo solo sirvió para decorar el resultado, ya que el tiempo no le permitió a Boca ir en busca de una igualdad que, por el desarrollo del juego, hubiese sido poco merecida.