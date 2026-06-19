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Hay acuerdo: Boca cerró su primer refuerzo para el Vasco Arruabarrena

Boca llegó a un acuerdo para concretar la transferencia del primer refuerzo que se sumará al equipo dirigido por Arruabarrena. Firmará por tres temporadas y llega para suplir una zona clave del campo de juego.

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Hay acuerdo: Boca cerró su primer refuerzo para el Vasco Arruabarrena

El mercado de pases en el fútbol argentino empieza a moverse con fuerza y el Club de la Ribera dio el puntapié inicial para reestructurar su plantel. Boca acordó con Argentinos Juniors y cerró a Leandro Lozano, el primer refuerzo para el ciclo de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena. El conjunto xeneize, que ya inició formalmente los trabajos de pretemporada bajo las órdenes de su flamante director técnico, aceleró las gestiones para cumplir con uno de los pedidos prioritarios de la conducción de cara a las competencias del segundo semestre del año.

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La dirigencia de Boca llegó a un entendimiento total con sus pares del "Bicho" de La Paternal para adquirir la ficha del futbolista uruguayo de 27 años, quien venía desempeñándose como un titular indiscutido en la estructura principal del equipo comandado por Nicolás Diez. La operación económica entre los clubes se concretará por una cifra de USD 3.5 millones, mientras que el defensor firmará un contrato que lo vinculará por tres temporadas con la institución xeneize.

Por qué el Boca de Arruabarrena buscaba con urgencia un lateral derecho

La necesidad de incorporar un marcador de punta por el sector derecho responde a una profunda renovación táctica que impulsa el nuevo entrenador. De cara al armado de la delegación para la segunda mitad del año, el "Vasco" Arruabarrena ya les comunicó formalmente a Marcelo Weigandt y a Juan Barinaga que no los tendrá en cuenta para el próximo semestre, forzando la salida de ambos o su relegación en el plantel profesional.

Ante este panorama de salidas masivas en el puesto, la dirigencia xeneize se vio obligada a salir al mercado para buscar variantes de jerarquía. Con el arribo asegurado de Lozano para adueñarse de la titularidad en la última línea, la idea estratégica que maneja el director técnico para el recambio inmediato es que el juvenil Dylan Gorosito sea el primer suplente del uruguayo y pelee directamente por el puesto a lo largo de la temporada.

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Cuáles son los números de Leandro Lozano en el 2026 antes de llegar a Boca

El rendimiento reciente del defensor charrúa avala su llegada al búnker de la Ribera, habiendo sido una de las piezas más regulares del campeonato local. Leandro Lozano disputó un total de 17 partidos oficiales vistiendo la camiseta de Argentinos Juniors en este 2026, período en el cual aportó tres asistencias y recibió tres tarjetas amarillas.

Además de sus estadísticas individuales en la banda derecha, el futbolista sumó un valioso rodaje competitivo colectivo durante la primera parte del año. Lozano fue una pieza fundamental para la campaña del club de La Paternal, un equipo que alcanzó las instancias de semifinales del Torneo Apertura, certamen en el cual terminaron cayendo eliminados frente a Belgrano de Córdoba en la definición por tiros desde el punto penal. Su regularidad física y su proyección en ataque se convirtieron en las principales razones para que el cuerpo técnico de Boca diera el visto bueno definitivo para su contratación.

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