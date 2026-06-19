Hay acuerdo: Boca cerró su primer refuerzo para el Vasco Arruabarrena

El mercado de pases en el fútbol argentino empieza a moverse con fuerza y el Club de la Ribera dio el puntapié inicial para reestructurar su plantel. Boca acordó con Argentinos Juniors y cerró a Leandro Lozano, el primer refuerzo para el ciclo de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena. El conjunto xeneize, que ya inició formalmente los trabajos de pretemporada bajo las órdenes de su flamante director técnico, aceleró las gestiones para cumplir con uno de los pedidos prioritarios de la conducción de cara a las competencias del segundo semestre del año.