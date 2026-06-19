Hay acuerdo: Boca cerró su primer refuerzo para el Vasco Arruabarrena

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Cuáles son los números de Leandro Lozano en el 2026 antes de llegar a Boca

El rendimiento reciente del defensor charrúa avala su llegada al búnker de la Ribera, habiendo sido una de las piezas más regulares del campeonato local. Leandro Lozano disputó un total de 17 partidos oficiales vistiendo la camiseta de Argentinos Juniors en este 2026, período en el cual aportó tres asistencias y recibió tres tarjetas amarillas.

Además de sus estadísticas individuales en la banda derecha, el futbolista sumó un valioso rodaje competitivo colectivo durante la primera parte del año. Lozano fue una pieza fundamental para la campaña del club de La Paternal, un equipo que alcanzó las instancias de semifinales del Torneo Apertura, certamen en el cual terminaron cayendo eliminados frente a Belgrano de Córdoba en la definición por tiros desde el punto penal. Su regularidad física y su proyección en ataque se convirtieron en las principales razones para que el cuerpo técnico de Boca diera el visto bueno definitivo para su contratación.