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Valeria Archimó disparó sin filtro contra Sol Pérez y revivió los rumores de infidelidad con Guillermo Marín

Casi diez años después de sus enfrentamientos, Valeria Archimó volvió a apuntar contra Sol Pérez, cuestionó su comportamiento y reavivó las sospechas sobre su ex, Guillermo Marín.

14 nov 2026, 09:41
Valeria Archimó disparó sin filtro contra Sol Pérez y revivió los rumores de infidelidad con Guillermo Marín

Valeria Archimó disparó sin filtro contra Sol Pérez y revivió los rumores de infidelidad con Guillermo Marín

Valeria Archimó disparó sin filtro contra Sol Pérez y revivió los rumores de infidelidad con Guillermo Marín

Valeria Archimó disparó sin filtro contra Sol Pérez y revivió los rumores de infidelidad con Guillermo Marín

En las últimas horas, Valeria Archimó volvió a hablar de uno de los episodios más incómodos de su pasado y puso nuevamente en escena su conflictiva relación con Sol Pérez. A casi una década de aquellos desencuentros, la bailarina recordó los rumores que vincularon sentimentalmente a la modelo con Guillermo Marín, su entonces marido, y admitió que todavía hay cuestiones de aquella historia que no logró resolver.

La revelación se produjo durante una entrevista en El Ejército de la Mañana, el ciclo de streaming de Bondi Live, donde conversó con Pepe Ochoa, Santiago Riva Roy y Fefe Bongiorno. Allí, la coreógrafa fue consultada por las versiones que señalaban un supuesto acercamiento entre Sol Pérez y su pareja en aquel momento, una situación que habría generado fuertes tensiones.

Sin vueltas, Archimó reconoció que todavía conserva cierta incertidumbre sobre lo sucedido y dejó en claro que el vínculo con la conductora quedó completamente terminado. “Me quedó una espina ahí. Nunca más hablé con Sol, ni la vi, ni me la crucé”, confesó al recordar aquel capítulo de su vida.

Pero la bailarina y coreógrafa no se limitó a las sospechas que involucraron a su entonces pareja. También repasó cómo fue trabajar con la ex chica del clima durante aquella experiencia teatral y lanzó durísimas críticas sobre su actitud detrás de escena. “Fue difícil laburar con ella en su momento. Era muy estrellita. Era fatal”, disparó sin filtros.

En ese sentido, detalló algunas de las situaciones que complicaban la dinámica laboral y cuestionó la manera en la que Pérez se manejaba durante los ensayos y las funciones. “Yo era la coreógrafa y no hablaba conmigo, hablaba directamente con Guillermo. Se quejaba y llegaba a la función 10 minutos antes sin haber ensayado el musical”, recordó.

Finalmente, Valeria Archimó volvió sobre las dudas que le quedaron de aquella etapa y explicó por qué el episodio nunca terminó de cerrarle. “Fue difícil todo ese momento, por eso cuando salió el tema, a mí me quedó una rareza ahí”, sostuvo. Y agregó sobre la respuesta que recibió de su entonces pareja: “Obvio que Guillermo me lo negó, pero ya está”.

Lejos de confirmar una infidelidad, la bailarina cerró con una frase que dejó en evidencia que todavía no tiene certezas sobre lo ocurrido: “No sé qué pasó, pero fue algo raro”.

Valeria Archimó y Sol Pérez: el conflicto que nació detrás de escena de una revista teatral

Valeria Archimó y Sol Pérez trabajaron juntas en la revista teatral “Nuevamente juntos, un amor de revista”, que se presentó en Mar del Plata durante las temporadas 2018 y 2019. Aunque compartieron escenario y elenco, la relación entre ambas terminó marcada por tensión, rumores y un distanciamiento que nunca se reparó.

La obra era producida por Guillermo Marín, entonces pareja de Archimó. La bailarina y coreógrafa integraba el espectáculo, mientras que Sol Pérez también formaba parte del elenco. Esa convivencia laboral se complicó cuando, tras la separación de Archimó y Marín, comenzaron a circular versiones sobre un posible romance entre el productor y la modelo.

Archimó sostuvo que los rumores la afectaron profundamente. Aunque no aseguró tener pruebas de una infidelidad, dijo que la situación la lastimó y que el clima laboral con Pérez ya era tenso antes de que la separación se hiciera pública. La vedette había declarado que, hasta el 13 de junio de 2019, seguía en pareja con Marín, lo que alimentó las versiones sobre una supuesta superposición de vínculos.

El conflicto trascendió el ámbito privado y se instaló en la agenda del espectáculo. Marín negó el romance con Sol Pérez, pero las declaraciones de Archimó mantuvieron viva la polémica. Con el tiempo, la relación entre ambas se volvió irreconciliable: Valeria reconoció que desde aquel proyecto no volvió a hablar ni a cruzarse con la conductora.

     

 

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