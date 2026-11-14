Yanina Latorre reveló qué hay detrás del feroz ataque de Wanda Nara a la China Suárez: "Ella me lo contó"

Ante la consulta de Ximena Capristo, que quiso saber qué conocía Wanda sobre lo que sucede puertas adentro de la casa de los sueños, Latorre recordó una conversación que tuvo con ella en el pasado.

"Cuando yo me mataba con Wanda y yo lo defendía a Icardi sin parar, ella me terminó reconociendo que vino con las niñas acá, escapada. Que ella, por estar al lado de él sometida, vivir bien y ser mantenida, soportó muchas cosas que no tendría que haber soportado", reveló.

Al escucharla, Majo Martino interpretó el mensaje detrás de las palabras de Wanda y planteó: "Entonces ve a la China reflejándose en ella".

Yanina coincidió con esa lectura y fue todavía más contundente al explicar la frase que Nara le habría dedicado a la actriz: "Exactamente. 'En dos años terminás como yo'. Ella cree que la China está padeciendo las mismas cosas que padeció. Hoy, con el diario del lunes, que está laburando, acepta que se bancó mucho por guita", concluyó.

Cuál es el video de Wanda Nara amenazando a la China Suárez que filtró en las últimas horas

El escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez sumó un nuevo capítulo explosivo. Este viernes, en Puro Show (El Trece), Angie Balbiani presentó un video que muestra parte del feroz enfrentamiento entre la empresaria y la actriz en la ya famosa Casa de los sueños de Mauro Icardi, en Nordelta.

Según explicaron en el programa, las imágenes habrían sido grabadas por la propia China Suárez y registran los fuertes insultos y amenazas que Wanda lanzó contra la actual pareja de su exmarido.

"Sos una negra de mier… Estás acá por plata, pelotuda", se escucha decir a la conductora durante la discusión. Luego, redobló la apuesta con una contundente amenaza: "Ni sabés por qué estás acá. Te mato yo a palos, idiota".

Ante semejantes palabras, la actriz respondió: "¿A quién vas a matar a palos?". Sin embargo, Wanda continuó con sus descalificaciones: "Muerta de hambre. Estás acá como una regalada, prostituta".

Durante la emisión, Balbiani explicó por qué existen grabaciones de los distintos enfrentamientos que protagonizan los integrantes de esta historia. "Ya conocen las reglas del juego, los trucos, y quieren tener evidencia de todo lo que pasa", señaló, al referirse a la costumbre de los entornos de Wanda y Mauro Icardi de registrar conversaciones e intercambios.

Por su parte, Matías Vázquez se mostró impactado por el contenido del video y expresó: "Si esto no es violencia no sé qué es".

Otro aspecto delicado fue la presencia de menores durante la pelea. La panelista aclaró que decidieron no mostrar algunos fragmentos para preservar a las niñas que habrían presenciado el episodio. "No tenemos que olvidarnos que esto lo presenciaron dos nenas. Nos pareció que hasta acá estaba bien y era correcto", explicó.