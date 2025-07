Bomba en la F1: la negociación que podría unir los caminos de Horner y Colapinto

La partida de los otros "grandes" del equipo, como Adrian Newey a Aston Martin, Jonathan Wheatley a Sauber/Audi y Will Courtenay a McLaren dejó al equipo huérfano. No solo eso, todos se fueron para fortalecer a otras escuderías. El último rumor, es que Verstappen dejó de llevarse bien hace tiempo con Horner y amenazó al equipo: "O se va Horner o me voy a Mercedes".