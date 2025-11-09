El acuerdo que hizo Valentina Cervantes con Enzo Fernández por sus hijos tras el cruce con Wanda Nara

La periodista se refirió puntualmente sobre una información que había circulado por estos días: Wanda y Valentina prácticamente no se cruzan fuera de cámaras, solo lo hacen cuando se graba el programa.

“Nosotros no estamos cerca del jurado ni de Wanda. Cuando Wanda dice ‘Hola, buenas noches’ y presenta el programa, se abre la puerta, entramos nosotros y ahí recién los vemos. No estamos con ellos con las cámaras apagadas antes de empezarse a grabar. Entonces, poco puede haber de cierto en muchas cosas que se dijeron sobre que hubo encontronazos entre Wanda y Valu. Aparte… ¡Viven en el mismo edificio!”, señaló Roccasalvo.

Nuevos detalles sobre la renuncia de Valentina Cervantes a MasterChef Celebrity

Sobre esta supuesta pelea entre Wanda y Valentina que habría derivado en su renuncia, la panelista Naiara Vecchio comentó: “Wanda la tuvo enfrente (para hablar del tema) y me parece una pena que Valentina se vaya más allá del acuerdo que tenga con el marido. Él podría haberla bancado un poco más si ella quería seguir en MasterChef”, dijo. Así, quien quedó en el centro del debate fue Enzo, que habría estado celoso con la exposición de su pareja y le pidió que regrese a Inglaterra.

“Ella renuncia porque se lo pidió él. Hubo un acuerdo donde el marido le dijo ‘Es un tiempo, después volvé’. Pero podía estar unos meses más”, sumó la panelista sobre Valentina. Y Roccasalvo quebró una lanza por Enzo: “Pero no es fácil estar solo, porque la nena y el nene también están acá”.

“Le pegaron mucho a Enzo Fernández por machista, pero ellos como pareja tuvieron un acuerdo. Ella dijo ‘Hasta tal fecha voy a seguir’, pero como le está yendo tan bien, la convencieron a ver si podía estirar su estadía y Enzo le dijo ‘No, nosotros teníamos un acuerdo, necesito que vuelvas’. El centro de vida es Inglaterra, los niños están escolarizados allá”, aportó por su parte el periodista Gustavo Méndez.