La foto espontánea que Enzo Fernández le sacó a Valentina Cervantes y se hizo viral
Enzo Fernández y Valentina Cervantes parecen más enamorados que nunca, y lo demuestran día a día en sus redes sociales. Ahora, una foto que el futbolista le tomó a su pareja se volvió viral.
24 dic 2025, 14:30
Enzo Fernández le sacó una foto a Valentina Cervantes sin que ella se diera cuenta y la publicó en su cuenta de Instagram. La imagen, tomada de espaldas mientras paseaban por Londres, se convirtió rápidamente en una de las más comentadas y celebradas por los seguidores de la pareja.
En plena temporada navideña, con la ciudad iluminada y el clima festivo envolviendo cada rincón, Valentina disfrutaba del frío paseo sin saber que su novio estaba capturando ese instante íntimo que, minutos después, iba a recorrer las redes.
La escena fue tan simple como poderosa: Valentina de espaldas, caminando tranquila por las calles de Londres, observando las luces de la decoración navideña que transforman la ciudad en un verdadero espectáculo visual. Sin poses forzadas ni producciones exageradas, la imagen transmitía calma, complicidad y cotidianeidad.
Al publicar la foto en Instagram, el efecto fue inmediato: likes, comentarios y reacciones se multiplicaron en cuestión de minutos, convirtiendo la postal en una de las más comentadas del día.
Muchos coincidieron en lo mismo: la imagen parecía sacada para guardar en el carrete personal, no para hacerse viral. Y quizás ahí radica su encanto. La publicación mostró una faceta íntima de la pareja, esa que conecta de manera directa con quienes los siguen desde hace tiempo.
El gesto de Enzo también fue leído como una muestra de complicidad y admiración. Capturar a su pareja en un momento de disfrute, sin interrumpirla, y luego compartirlo con orgullo en sus redes fue interpretado como un detalle romántico que no pasó desapercibido.
Las fotos de Enzo Fernández y Valentina Cervantes en Londres
Enzo Fernández y Valentina Cervantes parecen haber dejado atrás la tormenta que puso fin a su relación en octubre de 2024 y, de a poco, comienzan a recuperar el tiempo perdido, incluso después del intenso paso de ella por MasterChef Celebrity (Telefe). Hoy, más unidos y cómplices, regresaron recargados, apostando nuevamente al amor y disfrutando cada momento juntos.
Las fotos en cada rincón de Londres y también en familia ahora abundan. En la última semana, él subió varias imágenes a su cuenta de Instagram que da cuenta del florecimiento del amor y bienestar.