La foto espontánea que Enzo Fernández le sacó a Valentina Cervantes y se hizo viral

Valentina Cervantes en Londres

Muchos coincidieron en lo mismo: la imagen parecía sacada para guardar en el carrete personal, no para hacerse viral. Y quizás ahí radica su encanto. La publicación mostró una faceta íntima de la pareja, esa que conecta de manera directa con quienes los siguen desde hace tiempo.

El gesto de Enzo también fue leído como una muestra de complicidad y admiración. Capturar a su pareja en un momento de disfrute, sin interrumpirla, y luego compartirlo con orgullo en sus redes fue interpretado como un detalle romántico que no pasó desapercibido.

Las fotos de Enzo Fernández y Valentina Cervantes en Londres

Enzo Fernández y Valentina Cervantes parecen haber dejado atrás la tormenta que puso fin a su relación en octubre de 2024 y, de a poco, comienzan a recuperar el tiempo perdido, incluso después del intenso paso de ella por MasterChef Celebrity (Telefe). Hoy, más unidos y cómplices, regresaron recargados, apostando nuevamente al amor y disfrutando cada momento juntos.

Las fotos en cada rincón de Londres y también en familia ahora abundan. En la última semana, él subió varias imágenes a su cuenta de Instagram que da cuenta del florecimiento del amor y bienestar.

Enzo Fernández y Cervantes 1

Enzo Fernández y Cervantes 2

Enzo Fernández y Cervantes 3

Enzo Fernández y Cervantes 4