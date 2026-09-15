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¿Se viene la despedida de Messi? La Selección Argentina confirmó sus próximos amistosos

La AFA confirmó tres amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín. Se jugarán en Córdoba y Buenos Aires, entre la ilusión por volver a ver a Messi.

Lionel Messi. 

Lionel Messi. 

Todavía sin haber digerido por completo el trago amargo de la final perdida en el Mundial 2026 y, fundamentalmente, la conmoción que provocó el retiro de Lionel Messi a través de una carta de puño y letra, la Selección Argentina ya tiene agenda confirmada para volver a la cancha. Tras una larga espera por definiciones, la AFA confirmó la realización de tres partidos amistosos en el país durante la fecha FIFA de septiembre y octubre.

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Luego de quedar descartada la habitual gira por territorio chino a raíz del adiós del capitán rosarino —principal atractivo comercial para el público asiático—, la dirigencia reorganizó el calendario en suelo nacional. La Albiceleste se medirá ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, disputando el primer encuentro preparatorio en la provincia de Córdoba y cerrando la ventana internacional en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

Cuándo y dónde jugará la Selección Argentina en la próxima fecha FIFA

El cronograma oficial establece que el equipo conducido por Lionel Scaloni debutará el 30 de este mes frente a Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes. Posteriormente, el plantel se trasladará a la capital para afrontar los dos compromisos restantes en el Estadio Monumental: el 3 de octubre recibirá a Burkina Faso y el 6 de octubre cerrará la ventana frente a Benín.

En el desglose de los historiales, Argentina (ubicada 2° en el ranking FIFA) enfrentó a Bolivia (77°) en 42 oportunidades oficiales, atesorando una estadística positiva de 30 triunfos, cinco empates y apenas siete derrotas (todas en condición de visitante). En tanto, con el seleccionado mayor de Burkina Faso (62°) no existen antecedentes previos en el historial, registrándose únicamente un cruce en el Mundial Sub-17 de Trinidad y Tobago 2001 que terminó en caída 2-0. En cuanto a Benín (93°), el único registro cercano se dio en el fútbol femenino durante la reciente Copa del Mundo Sub-20, con victoria albiceleste por 8-0.

Estará Lionel Messi convocado para jugar los partidos amistosos

A la espera de que Scaloni oficialice la nómina de citados, la gran incógnita pasa por la figura del astro rosarino. A pesar de haber anunciado su fin de ciclo con la camiseta nacional, en el país persiste la ilusión de ver a Lionel Messi luciendo una vez más la N°10 en la espalda ante el público argentino. Por el momento se desconoce si se sumará a la delegación para tener su homenaje de despedida dentro del campo de juego, entendiendo que las puertas de la Selección continúan abiertas y la resolución dependerá exclusivamente de su voluntad.

Por otra parte, la AFA debe atender las sanciones impuestas por la FIFA tras los incidentes ocurridos en la Copa del Mundo. Argentina tendrá una restricción del 50% de aforo en el primer partido en Córdoba y una sanción en suspenso para el segundo. Sin embargo, la consideración de estos encuentros como "Clase A" por parte de la casa madre del fútbol internacional abre una ventana clave: los futbolistas suspendidos podrían empezar a cumplir sus sanciones, lo que beneficiaría las situaciones de Leandro Paredes (10 fechas), Nahuel Molina (7), Roberto Ayala (3) y Thiago Almada (1).

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