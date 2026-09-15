¿Se viene la despedida de Messi? La Selección Argentina confirmó sus próximos amistosos

Estará Lionel Messi convocado para jugar los partidos amistosos

A la espera de que Scaloni oficialice la nómina de citados, la gran incógnita pasa por la figura del astro rosarino. A pesar de haber anunciado su fin de ciclo con la camiseta nacional, en el país persiste la ilusión de ver a Lionel Messi luciendo una vez más la N°10 en la espalda ante el público argentino. Por el momento se desconoce si se sumará a la delegación para tener su homenaje de despedida dentro del campo de juego, entendiendo que las puertas de la Selección continúan abiertas y la resolución dependerá exclusivamente de su voluntad.

Por otra parte, la AFA debe atender las sanciones impuestas por la FIFA tras los incidentes ocurridos en la Copa del Mundo. Argentina tendrá una restricción del 50% de aforo en el primer partido en Córdoba y una sanción en suspenso para el segundo. Sin embargo, la consideración de estos encuentros como "Clase A" por parte de la casa madre del fútbol internacional abre una ventana clave: los futbolistas suspendidos podrían empezar a cumplir sus sanciones, lo que beneficiaría las situaciones de Leandro Paredes (10 fechas), Nahuel Molina (7), Roberto Ayala (3) y Thiago Almada (1).