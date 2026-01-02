Jorge Rial vivió un tremendo terremoto en México y relató la fuerte experiencia: "Un susto..."

“Mi primer terremoto en México, 6.6 en Acapulco. Cerca de las 8. Se sintió fuerte. Solo un susto. México terminó de adoptarme”, describió en su primera historia de Instagram el periodista la cual musicalizó con la canción Cuando pase el temblor del grupo Soda Stéreo.

En la imagen se puede ver a un numeroso grupo de gente en la calle después de escuchar el sistema de alarmas para estos casos y remarcó la tranquilidad de la población ante esa situación.

“Impresionante el sistema de alarma. El orden de la gente para evacuar. Nadie nervioso, todos saben qué hacer. El terremoto se produjo en Acapulco, a 380 KM de la Ciudad de México, pero se sintió fuerte", continuó Jorge Rial explicando lo sucedido.

Y cerró con total serenidad sobre lo vivido: "Tembló el edificio. Uno sale con lo puesto. Ya pasó. Todo vuelta a la normalidad”.

jorge rial terremoto en mexico

La imagen más tierna que compartió Jorge Rial en medio los días de su hija Morena en la cárcel

Se sabe que Jorge Rial se encarga del cuidado de Amadeo, el bebé de un año que cuidan entre él y su otra hija, Rocío Rial. Por su parte, Francesco, el mayor de los hijos de Morena Rial, vive en Córdoba con su padre, Facundo Ambrosioni.

El conductor mantiene un buen vínculo con su ex yerno y el cordobés siempre dijo que es un abuelo presente desde lo económico y también a través de videollamadas.

Y en el marco de las fiestas de fin de año de Noche Buena y Año Nuevo, los hermanitos Francesco y Amadeo se volvieron a encontrar.

“La más hermosa de las visitas”, describió el periodista en una historia de Instagram en la que se lo ve a él con Amadeo a upa y a Francesco disfrutando de la pileta.

En otra foto, se lo ve al nene con su mascota.“Acá hay amor”, tituló Rial en la tierna imagen de los hermanos otra vez juntos después de un tiempo sin verse.