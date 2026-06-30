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Bono héroe: la tremenda tanda de penales que clasificó a Marruecos y sacó a Países Bajos del mundial

El seleccionado africano igualó 1-1 en el tiempo reglamentario y se impuso 3-2 en la tanda de penales. Ahora enfrentará a Canadá en la próxima instancia.

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La tremenda tanda de penales que clasificó a Marruecos

La tremenda tanda de penales que clasificó a Marruecos

Marruecos se clasificó este lunes a los octavos de final del Mundial 2026 tras eliminar a Países Bajos en una definición por penales que terminó 3-2, luego de igualar 1-1 durante el tiempo reglamentario en el encuentro correspondiente a la llave 4.

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Foto: Reuters

El conjunto marroquí abrió el marcador gracias a Issa Laye Lucas Jean Diop, mientras que Cody Gakpo estableció el empate para el seleccionado neerlandés.

La clasificación se definió por penales. Para Marruecos convirtieron Soufiane Rahimi, Chemsdine Talbi e Ismael Saibari, mientras que Neil El Aynaoui y Achraf Hakimi fallaron sus ejecuciones.

En Países Bajos marcaron Teun Koopmeiners y Wout Weghorst, pero erraron Justin Kluivert, Quinten Timber y Crysencio Summerville, lo que selló la eliminación europea.

En el desarrollo del partido, Marruecos dominó la posesión con un 65% frente al 35% de su rival y también fue superior en las llegadas al arco, con 11 remates contra 6 de Países Bajos.

Con este triunfo, Marruecos avanzó a los octavos de final del Mundial 2026, donde enfrentará a Canadá el próximo sábado 4 de julio a las 14:00 en el estadio de Houston.

Hito de Paraguay en el Mundial 2026: por penales, dejó afuera a Alemania

En un partido para el infarto, Paraguay empató 1 a 1 contra Alemania y lo terminó dejando afuera por penales. El partido, correspondiente a los 16avos de final, puso frente a frente a dos equipos que tenían el objetivo de seguir en carrera hacia los octavos.

Al final del primer tiempo, en una de las pocas jugadas de peligro del partido, Paraguay logró ponerse adelante con un gol de cabeza de Julio Enciso tras una jugada que gestaron Miguel Almirón y Galarza Fonda.

En el complemento, cuando parecía que Alemania le faltaban ideas para generar peligro en el área de los paraguayos, a través de un centro llegó a la igualdad con gol de cabeza de Kai Havertz.

Con el empate, ambas selecciones jugaron el alargue donde a los europeos le anularon un gol, VAR mediante, por falta al arquero Gil en un córner.

Ya en la tanda de penales, parecía que la figura de Gil se enaltecía con dos penales atajados, pero los paraguayos fallaron los últimos dos y todo quedó nuevamente empatado. Finalmente, tras el fallo del alemán Jonathán Tah, el defensor de Lanús José Canale se llevó el triunfo con un remate que no pudo contener Neuer.

Paraguay espera rival para octavos, que saldrá del enfrentamiento entre Francia y Suecia, que juegan mañana a las 18 (hora argentina).

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