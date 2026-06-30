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Carolina Fal reapareció tras 20 años: su matrimonio con Santo Biasatti y por qué se alejó de todo

Tras sus recordados trabajos en ficciones como Resistiré, en Intrusos repasaron la actual vida de la actriz de 54 años que está casada con el periodista y su vida ya no tiene nada que ver con la actuación. Mirá.

30 jun 2026, 08:44
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Carolina Fal reapareció tras 20 años: su matrimonio con Santo Biasatti y por qué se alejó de todo

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Carolina Fal reapareció tras 20 años: su matrimonio con Santo Biasatti y por qué se alejó de todo

Durante casi veinte años, el nombre de Carolina Fal permaneció prácticamente fuera del radar mediático. Luego de construir una sólida trayectoria en televisión y teatro, y de consagrarse con el Martín Fierro a Mejor Actriz por su recordado trabajo en Resistiré, la exitosa ficción que Telefe emitió en 2003, la artista tomó una decisión que sorprendió a todos: alejarse por completo del ambiente artístico.

Lo cierto es que, cuando atravesaba uno de los momentos de mayor reconocimiento de su carrera, Fal optó por abandonar la actuación y comenzar una nueva etapa lejos de las cámaras. Desde entonces, nunca más volvió a aparecer en la pantalla. En ese período transformó por completo su vida: estudió Medicina, obtuvo su título profesional, contrajo matrimonio con el periodista Santo Biasatti, actualmente de 82 años, y formó una familia junto a él, con quien tuvo dos hijas.

A partir de ese cambio de rumbo, la actriz eligió preservar al máximo su intimidad, manteniéndose completamente alejada tanto de los medios de comunicación como del interés público.

En ese contexto, este lunes en Intrusos (América TV), Rodrigo Lussich repasó la historia de la ex actriz en una nueva edición de sus tradicionales "Escandalones". Allí recordó que Carolina Fal, hoy de 54 años, inició su carrera televisiva en 1990 con Clave de Sol y, posteriormente, integró los elencos de exitosas producciones como La Banda del Golden Rocket, Zona de riesgo, Alta comedia, De corazón, Tiempo final y El tiempo no para.

Su recorrido artístico también incluyó una destacada labor sobre los escenarios, donde participó de obras como Ana y Haroldo, La casa de Bernarda Alba, Panorama desde el puente, Casa de muñecas, La malasangre y La Venus de las pieles.

Sin embargo, en 2007 decidió cambiar radicalmente el rumbo de su vida profesional y comenzó la carrera de Medicina. Finalmente se graduó en 2014 en la Universidad Austral y más tarde ejerció en el Hospital Muñiz. Desde ese momento, mantuvo un perfil bajísimo y no volvió a tener contacto con los medios.

El informe presentado por el ciclo de espectáculos tuvo un motivo puntual. La última novedad relacionada con Carolina Fal surgió cuando el periodista de Clarín, Hernán Firpo, intentó entrevistarla. Para ello se comunicó con Santo Biasatti, quien simplemente respondió: “Le pregunto”. Minutos después, el cronista recibió un mensaje de WhatsApp desde el teléfono del periodista, aunque el texto había sido escrito por la propia actriz.

Cómo fue la reaparición pública de Carolina Fal tras casi dos década de silencio absoluto

“Soy Carolina. Mirá, yo no estoy interesada en nada que tenga que ver con los medios. Es un lugar al que no pertenezco y al que no quiero regresar. Ya no disfruto que se publiquen cosas sobre mí, es más no me gusta ni siquiera que suceda, así que no puedo ayudarte con esto. Cariños”, expresó Fal en el mensaje que luego reprodujo Firpo en su artículo y que Lussich compartió en Intrusos como una muestra de la firme decisión de la actriz, hoy convertida en médica, de mantenerse definitivamente alejada del mundo del espectáculo.

Si bien rechazó la posibilidad de brindar una entrevista, esas palabras representaron su primera manifestación pública en casi veinte años y dejaron en evidencia que su elección de vida permanece intacta: mantenerse lejos de la exposición mediática y apostar por el anonimato.

     

 

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