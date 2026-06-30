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Nicolás Cabré habló de la dura distancia con su hija Rufina en Turquía: "Yo sólo tenía que..."

El actor Nicolás Cabré fue entrevistado por Luis Novaresio y habló a fondo de la decisión de su hija Rufina de acompañar a su madre la China Suárez a Turquía.

30 jun 2026, 08:40
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Nicolás Cabré habló de la dura distancia con su hija Rufina en Turquía: Yo sólo tenía que...

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Nicolás Cabré habló de la dura distancia con su hija Rufina en Turquía: "Yo sólo tenía que..."

Nicolás Cabré habló de varios temas en una entrevista íntima con Luis Novaresio por A24 en donde repasó su infancia, el vínculo con sus padres, su vida en Córdoba con su esposa Rocío Pardo y también de la decisión de su hija Rufina de instalarse en Turquía con la madre, la China Suárez.

El actor abrió su corazón al contar cómo fue ese proceso de estar a distancia de su hija y cómo vivió ese momento de aceptar y acompañar lo que quería la adolescente.

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"Hace un año acompañé que se tenga que ir del país, creo que cada uno puede elegir lo que crea que sea mejor y no me queda otra que acompañar esas decisiones. Fue un aprendizaje, mi vieja no fue un palo en la rueda y no siempre estábamos de acuerdo. Podía no estar de acuerdo, yo lo sabía, pero me acompaña", comenzó el artista.

Y remarcó: "Cuando ella se aventuró a un nuevo mundo, un idioma desconocido... La prioridad es ella y si ella decidió querer vivir esa aventura no me queda otra que acompañarla".

"Cuando fui padre dejé de ser el centro del universo para mí, hoy no soy el ombligo, entonces lo que ella decida y sea mejor para ella lo voy a apoyar. Lo que me cueste o no es un problema mío", recordó sobre cómo le cambió la vida el nacimiento de su hija.

La postura de Nicolás Cabré ante la nueva vida de su hija en Turquía

En charla con Luis Novaresio por A24, Nicolás Cabré remarcó cómo llevó adelante en su interior la distancia con su hija Rufina tras su viaje a Turquía.

"Entendí que no tenía que ser un palo en la rueda y mostrale que de verdad estaba orgulloso de esa decisión. La extraño y es difícil cuando uno pierde la cotidianidad pero ella estaba feliz", comentó el actor.

Y destacó sobre su presente: "Estoy en un momento hermoso con Ro y en un momento muy tranquilo de mi vida, entonces ella ve lo qu es y es acompañar y estar por videollamada al lado".

"Trato de entender y equivocarme lo menos posible. Tengo un gran manual que fue mi viejo pero los tiempos cambian y las situaciones son otras y se aprende", admitió sobre su rol de padre y la enseñanza que tuvo de chico.

Y cerró emocionado por ver a su hija Rufina crecer y feliz: "Todo se simplifica cuando sabes perfectamente dónde está la prioridad y con la China siempre lo tuvimos claro: nosotros no importamos, hablamos de Rufi y su bienestar. Es todo y es por lo que vivo, por su sonrisa y que llegue a conocerme lo más que pueda. A mí me cambió la manera de vivir"

     

 

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