Nicolás Cabré habló de la dura distancia con su hija Rufina en Turquía: "Yo sólo tenía que..."

"Cuando fui padre dejé de ser el centro del universo para mí, hoy no soy el ombligo, entonces lo que ella decida y sea mejor para ella lo voy a apoyar. Lo que me cueste o no es un problema mío", recordó sobre cómo le cambió la vida el nacimiento de su hija.

La postura de Nicolás Cabré ante la nueva vida de su hija en Turquía

En charla con Luis Novaresio por A24, Nicolás Cabré remarcó cómo llevó adelante en su interior la distancia con su hija Rufina tras su viaje a Turquía.

"Entendí que no tenía que ser un palo en la rueda y mostrale que de verdad estaba orgulloso de esa decisión. La extraño y es difícil cuando uno pierde la cotidianidad pero ella estaba feliz", comentó el actor.

Y destacó sobre su presente: "Estoy en un momento hermoso con Ro y en un momento muy tranquilo de mi vida, entonces ella ve lo qu es y es acompañar y estar por videollamada al lado".

"Trato de entender y equivocarme lo menos posible. Tengo un gran manual que fue mi viejo pero los tiempos cambian y las situaciones son otras y se aprende", admitió sobre su rol de padre y la enseñanza que tuvo de chico.

Y cerró emocionado por ver a su hija Rufina crecer y feliz: "Todo se simplifica cuando sabes perfectamente dónde está la prioridad y con la China siempre lo tuvimos claro: nosotros no importamos, hablamos de Rufi y su bienestar. Es todo y es por lo que vivo, por su sonrisa y que llegue a conocerme lo más que pueda. A mí me cambió la manera de vivir"