En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Boca
Claudio Úbeda
FÚTBOL

Cambio de rutina: las modificaciones que implementó Úbeda en Boca antes de enfrentar a Barracas Central

El entrenador Claudio Úbeda modificó la planificación habitual del plantel de Boca de cara al duelo frente a Barracas Central por el Torneo Clausura. La búsqueda de un mejor rendimiento y la pelea por la clasificación a la Libertadores y los playoffs motivaron un cambio de enfoque.

Cambio de rutina: las modificaciones que implementó Úbeda en Boca antes de enfrentar a Barracas Central

Boca atraviesa una etapa decisiva de la temporada y Claudio Úbeda decidió mover las piezas. Este lunes 27 de octubre, el Xeneize visitará a Barracas Central en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia, desde las 16 horas, en el partido pendiente por la fecha suspendida tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

Leé también Tras la muerte de Miguel Russo, Boca analiza su futuro: los candidatos para reemplazar a Claudio Úbeda
Claudio Úbeda - Foto: @javierphotogamma
image

El encuentro no será uno más: Boca se juega buena parte de su futuro inmediato. Un triunfo lo dejaría segundo en la tabla anual, con 53 puntos, lo que significaría avanzar hacia la clasificación a la próxima Copa Libertadores 2026. Además, podría meterse entre los ocho primeros del Torneo Clausura, lo que le permitiría disputar los playoffs del certamen.

Frente a ese panorama, el entrenador decidió introducir cambios en la rutina del plantel con un único objetivo: recuperar la intensidad y la concentración del grupo.

Qué cambios hizo Claudio Úbeda en la rutina de Boca antes de enfrentar a Barracas

El primero de los movimientos que sorprendió puertas adentro fue la concentración de dos días, una medida poco habitual en el calendario reciente del club. Según trascendió, los futbolistas se reunieron en Boca Predio el sábado por la tarde, donde realizaron una práctica inicial y permanecieron concentrados.

El domingo por la mañana el plantel volvió a entrenarse, y luego pasó la noche en un hotel, como parte del nuevo esquema de concentración extendida dispuesto por el cuerpo técnico. La intención de Úbeda fue clara: reforzar la unión del grupo y mantener el foco competitivo hasta el momento del partido.

Otro detalle que llamó la atención fue que, según informó Olé, gran parte del plantel no participó de las Elecciones Legislativas Nacionales, debido a los compromisos deportivos y a los domicilios legales de cada jugador, que complicaban la logística.

Por qué Boca se entrenó en Casa Amarilla y no en Ezeiz

El cambio de locación también fue parte del método Úbeda. En lugar de realizar la última práctica en el predio de Ezeiza, como es habitual, el técnico decidió trasladar la sesión a Casa Amarilla, en La Boca.

El motivo fue logístico y estratégico: el equipo se hospedó en el hotel Intercontinental, ubicado en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, y la cercanía con el complejo de Casa Amarilla permitió reducir los traslados, optimizar el tiempo de descanso y evitar demoras en el tránsito porteño.

Esta modificación también buscó generar un entorno más familiar, con mayor conexión con el barrio y el sentido de pertenencia que caracteriza a Boca.

Cuál sería el once titular de Boca ante Barracas Central

Aunque Claudio Úbeda no confirmó la alineación, todo indica que tiene en mente el siguiente once inicial para el duelo frente al Guapo: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Williams Alarcón o Brian Aguirre, Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

Entre las bajas más significativas se destacan las de Edinson Cavani y Rodrigo Battaglia, ambos lesionados y fuera de la convocatoria.

Qué busca Úbeda con estos cambios

El actual entrenador del Xeneize apunta a un doble objetivo: mejorar el rendimiento inmediato del equipo y prepararlo para el tramo decisivo del torneo. En Boca consideran que las últimas semanas fueron irregulares y que la desconcentración en momentos clave les costó puntos valiosos.

Con una planificación más controlada, un espacio de convivencia más prolongado y ajustes en la logística, Úbeda intenta marcar una impronta personal en la recta final del Clausura.

El lunes, en el estadio Claudio Tapia, se pondrá a prueba su método. Boca necesita una victoria para sostener su ilusión de Libertadores y playoffs, pero también para ratificar que el cambio de rutina empieza a dar resultados.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Boca Claudio Úbeda Barracas Central
Notas relacionadas
Por qué Boca se beneficiaría si River llega a la final de la Copa Argentina 2025
Copa Libertadores 2026: cuántos puntos necesita Boca para asegurar su lugar en la competencia
La arriesgada decisión Paulo Dybala que podría indignar a Oriana Sabatini en medio del embarazo

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar