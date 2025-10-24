Copa Libertadores 2026: cuántos puntos necesita Boca para asegurar su lugar en la competencia

Qué factores externos pueden ayudar a Boca

Además de su desempeño propio, el Xeneize puede beneficiarse de lo que hagan otros equipos. Por ejemplo:

Si el campeón del Clausura no es un equipo de arriba en la tabla anual, se liberan cupos extra.

Si River o Argentinos Juniors logran encadenar victorias al final del torneo, también se podrían abrir oportunidades.

La clasificación de equipos que ya tienen asegurada la Copa Libertadores por otros logros podría generar un efecto cascada en los cupos disponibles.

Actualmente, el único equipo ya clasificado es Platense por haber ganado el Apertura 2025. Lanús, que disputa la Sudamericana, no influye por su posición en la tabla.

Cómo está Boca en la tabla anual y qué rivales le quedan

Rosario Central lidera la tabla anual con 59 puntos y una diferencia de gol de +22. Boca, tras su derrota ante Belgrano y los triunfos de River, Argentinos y Deportivo Riestra, cayó del segundo al quinto lugar con 51 puntos y +20 de diferencia de gol.

Los próximos partidos del Xeneize en el Torneo Clausura son:

Barracas Central (V)

Estudiantes (V)

River (L)

Tigre (L)

Con estos cuatro compromisos, Boca tiene en sus manos la posibilidad de controlar su destino y asegurar su lugar en la Libertadores 2026, siempre y cuando consiga sumar los puntos necesarios y mantenga la regularidad en sus actuaciones.