Copa Libertadores 2026: cuántos puntos necesita Boca para asegurar su lugar en la competencia

Tras los resultados de la fecha 13, Boca cayó al quinto lugar de la tabla anual, pero todavía depende de sí mismo para asegurarse un lugar en la Copa Libertadores 2026. Con cuatro fechas por jugar, el Xeneize debe sumar puntos y controlar el rendimiento de sus rivales directos.

Después de dos años sin participar del torneo continental, el principal objetivo de Boca en 2025 es asegurarse un lugar en la Libertadores 2026. Para lograrlo, el equipo dirigido por Claudio Úbeda puede hacerlo de dos maneras: sumar puntos suficientes en la tabla anual o consagrarse campeón del Torneo Clausura.

Actualmente, Boca tiene 50 puntos y le restan cuatro partidos por jugar, incluyendo el suspendido ante Barracas Central que se disputará el próximo lunes, lo que significa 12 unidades en juego. Según un análisis basado en antecedentes recientes, el Xeneize necesitaría alcanzar aproximadamente 58 puntos para asegurar su clasificación sin depender de otros resultados, lo que equivale a ganar tres de los cuatro encuentros restantes o ganar dos y empatar dos.

Cómo influye el formato de la tabla anual en la clasificación

Desde 2022, los primeros tres equipos de la tabla anual (excepto campeones) obtienen cupos para la Copa Libertadores. Sin embargo, el tercer lugar accede solo al repechaje, instancia que Boca no pudo superar en 2025.

En los últimos tres años, los equipos clasificados alcanzaron porcentajes de puntos entre el 52% y 57% del total en juego: Argentinos Juniors (2022) con 67 puntos, San Lorenzo (2023) con 64 y River (2024) con 70. Aplicando estos porcentajes al nuevo formato con 32 partidos, Boca necesitaría alrededor de 58 puntos para garantizar su pase directo, es decir, el 60% de los puntos en disputa.

Qué factores externos pueden ayudar a Boca

Además de su desempeño propio, el Xeneize puede beneficiarse de lo que hagan otros equipos. Por ejemplo:

  • Si el campeón del Clausura no es un equipo de arriba en la tabla anual, se liberan cupos extra.

  • Si River o Argentinos Juniors logran encadenar victorias al final del torneo, también se podrían abrir oportunidades.

  • La clasificación de equipos que ya tienen asegurada la Copa Libertadores por otros logros podría generar un efecto cascada en los cupos disponibles.

Actualmente, el único equipo ya clasificado es Platense por haber ganado el Apertura 2025. Lanús, que disputa la Sudamericana, no influye por su posición en la tabla.

Cómo está Boca en la tabla anual y qué rivales le quedan

Rosario Central lidera la tabla anual con 59 puntos y una diferencia de gol de +22. Boca, tras su derrota ante Belgrano y los triunfos de River, Argentinos y Deportivo Riestra, cayó del segundo al quinto lugar con 51 puntos y +20 de diferencia de gol.

Los próximos partidos del Xeneize en el Torneo Clausura son:

  • Barracas Central (V)

  • Estudiantes (V)

  • River (L)

  • Tigre (L)

Con estos cuatro compromisos, Boca tiene en sus manos la posibilidad de controlar su destino y asegurar su lugar en la Libertadores 2026, siempre y cuando consiga sumar los puntos necesarios y mantenga la regularidad en sus actuaciones.

