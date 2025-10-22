En vivo Radio La Red
Boca
Claudio Úbeda
BOMBAZO

Tras la muerte de Miguel Russo, Boca analiza su futuro: los candidatos para reemplazar a Claudio Úbeda

Mientras Claudio Úbeda sigue al frente del plantel profesional tras la muerte de Miguel Ángel Russo, en Boca ya comenzaron analizar quién tomará las riendas del equipo. Según adelantaron en Lape Club Social, hay dos nombres en carpeta.

Claudio Úbeda - Foto: @javierphotogamma

El presente de Boca atraviesa un momento de transición. Luego de la dolorosa pérdida de Miguel Ángel Russo, quien fue una figura central en la historia reciente del club, el equipo quedó en manos de Claudio Úbeda, su ayudante de campo, que asumió la dirección técnica de manera interina.

Leé también Boca vs. Barracas: AFA confirmó día y horario del partido suspendido por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo
El debut de esta nueva etapa no fue el mejor: el Xeneize cayó 2-1 ante Belgrano en La Bombonera, en un partido cargado de emociones, recuerdos y cierta incertidumbre sobre lo que vendrá.

En ese contexto, el periodista Damián Iribarren, conocido como “Talibán”, reveló en el programa Lape Club Social(conducido por Sergio Lapegüe) que la dirigencia de Boca ya analiza opciones para el próximo año.

“Hasta diciembre va a ser el técnico de Boca, Claudio Úbeda. Después, Boca empieza a pensar en el futuro inmediato, que es a partir de enero”, explicó el periodista.

¿Qué nombres maneja Boca para reemplazar a Úbeda?

Según informó Iribarren, la dirigencia del club trabaja con dos nombres principales en carpeta: uno argentino y otro extranjero. “Los técnicos que están en carpeta para lo que viene son dos: un extranjero y uno que está trabajando en otro equipo de la Argentina, tranquilo, en otro equipo del país. A ese se le vence el contrato en diciembre y probablemente no continúe”, detalló. "El técnico argentino del que hablamos es el de Estudiantes de La Plata: Eduardo Domínguez, familiar de nada más y nada menos que Carlos Bianchi”, reveló.

De esta manera, Domínguez —actual entrenador del Pincha— aparece como una de las principales alternativas, teniendo en cuenta su experiencia en el fútbol argentino, su estilo competitivo y el vínculo familiar con una leyenda del club como Bianchi.

El otro candidato mencionado fue el uruguayo Diego Aguirre, actualmente al mando de Peñarol. “Son los dos nombres que hoy maneja Boca pensando en el futuro”, completó Iribarren durante el programa.

Qué pasará si Boca mejora bajo la conducción de Úbeda

La incógnita ahora pasa por saber qué ocurrirá si el equipo logra buenos resultados de aquí a fin de año. En el panel se planteó esa posibilidad, teniendo en cuenta que Boca todavía puede sumar puntos clave y buscar la clasificación a las copas internacionales.

“Si Boca sigue jugando así y puede terminar ganando algunos partidos importantes, ¿lo van a sacar al técnico? ¿Y si se clasifica a la Copa?”, cuestionó el periodista en el programa.

El consenso entre los panelistas fue que, más allá de los resultados, la intención del club sería incorporar un entrenador “con más espalda” y con mayor experiencia internacional, algo que coincidiría con el perfil de los nombres mencionados.

Un presente cargado de emociones y decisiones por tomar

La derrota ante Belgrano marcó un inicio difícil para la etapa de Úbeda, quien asumió en circunstancias poco habituales, tras la pérdida de un entrenador querido y respetado como Russo.

El desafío no solo pasa por encontrar regularidad futbolística, sino también por reconstruir el ánimo del plantel y definir el rumbo institucional de cara al 2025.

Mientras tanto, los nombres de Eduardo Domínguez y Diego Aguirre comienzan a sonar con fuerza en el mundo Boca, en medio de un proceso que combina respeto, nostalgia y la necesidad urgente de proyectar el futuro.

