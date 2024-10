Canobbio rompió el silencio ante la crisis de la Selección de Uruguay y destrozó a Marcelo Bielsa

image.png

El malestar comenzó a gestarse a raíz de un episodio durante las eliminatorias, cuando Canobbio fue señalado por Bielsa por la derrota ante Ecuador. El atacante recordó cómo el DT lo culpó públicamente por la caída, a pesar de haber sido uno de los jugadores más activos en el campo: “Somos 11 jugadores en la cancha, y me echó la culpa a mí. Me impactó mucho esa acusación”.

Pero el vínculo entre el joven futbolista y Bielsa se deterioró aún más durante los entrenamientos y las dinámicas internas del plantel. Canobbio relató cómo, en una práctica, tuvo una discusión directa con el DT, quien lo minimizó frente al grupo. El delantero recordó que Luis Suárez intervino en la situación, sugiriendo que no se expusiera. Sin embargo, Canobbio siguió afrontando lo que consideraba actitudes irrespetuosas. "No me voy a dejar ningunear por nadie, por más de que sea quién sea, que haya ganado lo que sea o no. Nadie tiene el poder de tratar de esa forma a nadie”, subrayó.

El clima de tensión se profundizó en la Copa América, cuando Canobbio reveló que en varias ocasiones había sido tratado casi como un sparring. “Faltaban dos semanas y media para el primer partido y ya él tenía su grupo. Nos dejaba a nosotros mirando mientras hablaba con ellos. No hay por qué convocar a jugadores de 26 profesionales, si luego nos hacen hacer pases como si fuésemos alcanzapelotas”, explicó Canobbio, quien se sintió cada vez más marginado.

El delantero también confesó que en varios momentos pensó en abandonar la Selección y regresar a Brasil. “Antes de la Copa América se me cruzó por la cabeza irme. En cada falta de respeto o humillación pensaba en eso. No me fui por el amor a mi país, eso me hizo pelearla, porque pensé que podía revertir la situación”, señaló.

A pesar de sus intentos por sobrellevar el ambiente tenso, Canobbio dejó en claro que las actitudes del DT argentino y las decisiones de la AUF no hicieron más que agravar la situación. “Me volvió a ningunear frente a todos en Palm Beach. El Ejecutivo de la AUF lo veía, pero callaron. Decidieron hacer vista de costado. Es otra energía, otro Complejo Celeste”, relató, aludiendo a un cambio de dinámica dentro del equipo.

La tensión entre Canobbio y Bielsa no solo fue confirmada por el propio jugador, sino que también fue respaldada por Luis Suárez, quien criticó abiertamente al entrenador por su trato hacia los jugadores. "Son 15 años diciendo que el camino es la recompensa, y ahora lo más importante es el resultado por dos partidos", expresó el Pistolero, quien dejó claro que, en su opinión, la actitud de Bielsa había afectado negativamente la convivencia del grupo.

Mientras tanto, Canobbio sigue sin ser convocado para las recientes fechas de las Eliminatorias Sudamericanas, y el conflicto sigue siendo un tema candente en el entorno del fútbol uruguayo. El joven delantero, mientras tanto, sigue con su carrera en Brasil, esperando que el tiempo calme las aguas en la Celeste.

Luis Suárez disparó contra Marcelo Bielsa y reveló polémicos sucesos en la Selección de Uruguay

Alejado ya de la selección de Uruguay, Luis Suárez rompió el silencio sobre su relación con Marcelo Bielsa y reveló detalles sobre momentos de tensión que se vivieron en la Celeste durante la Copa América 2024 en Estados Unidos. En una entrevista con DSports, el delantero uruguayo habló sobre las situaciones que generaron incomodidad dentro del plantel y cómo, en algunos casos, sus compañeros llegaron a plantearse abandonar el equipo tras el torneo.

Suárez dejó claro que su relación con Bielsa fue únicamente profesional y que el primer diálogo personal que tuvo con el entrenador argentino fue recién antes de la Copa América. "La relación con Bielsa era solo profesional. La primera conversación a nivel personal fue antes de la Copa América y luego hubo un par más, pero nada profundo", detalló. A lo largo de su tiempo en la Selección bajo las órdenes de Bielsa, Suárez notó un alejamiento entre el técnico y los jugadores experimentados: "Todos sabemos que no es de lidiar con los líderes o jugadores con experiencia. Preferí evitar meterme en ese momento para no generar problemas".

El delantero del Inter Miami también recordó situaciones que lo afectaron durante la Copa América, especialmente un incidente con su compañero Agustín Canobbio, quien fue relegado a tareas más propias de un sparring que de un jugador convocado para el torneo. “No fue de alcanzapelotas que lo puso, sino que lo puso en la parte de los sparrings, dando los pases que daban los sparrings y los sparrings a hacer los movimientos que tenían que hacer los jugadores. Y a un jugador que está entre los 26 de la Copa América, no lo podés hacer partícipe como si fuera un sparring. Molesta. Lo entiendo a Agus, lo voy a bancar en esta, es entendible y bastante se contuvo. Es normal que llegara a esa situación”, afirmó Suárez, evidenciando su incomodidad por lo sucedido.

“Los jugadores van a llegar a un límite, van a explotar… En la Copa América hubo compañeros que se plantearon hasta ‘Luis, juego la Copa América y no juego más’. Compañeros. Y vos te ponés a pensar y decís: ‘Estamos llegando a un punto difícil’. Después se te va, te sana todo eso, y vas porque querés a tu país, querés a la selección, y todos morimos por representar a nuestro país”, agregó el futbolista del Inter Miami.

Otro aspecto que destacó el "Pistolero" fue el clima de tensión que, según él, Bielsa instauró en el Complejo de la Selección. “A los utileros, a los fisios, a los cocineros, a la gente del Complejo del encantaba trabajar con el Maestro (Tabárez), con el profe Ortega, con el Tornado Alonso de la exigencia que tenían. De tráeme un cono para acá, un cono para allá. Encantando de la vida lo hacían. Se dormían a las cuatro de la mañana, se levantaban a las nueve. No es eso. Es lo de por lo menos después déjame disfrutar mi momento. Dejame que estoy acá con Luis, con Fede (Valverde), con Josema (Giménez), con Nico (De la Cruz)… Estoy trabajando para ellos y lo disfruto. Todo eso se perdió hoy en día en el complejo”, relató Suárez.

“En mi última convocatoria estaban jugando al truco y veía que pasaban por atrás y miraban a ver quiénes eran los que estaban jugando al truco. Hay cosas que me llaman mucho la atención. Ibas al Complejo y no te miento, estabas almorzando o merendando, veías las teles prendidas mirando fútbol. Hoy hay una tele escondida, todo apagado, todo en silencio. Es como que entrás y decís ‘a dónde estoy entrando’”, agregó.

“A los empleados nos los dejan pasar y saludar y comer con nosotros. Se tienen que cuidar hasta la puerta donde tienen que entrar. Me parte el alma que en Complejo se viva así hoy”, continuó Suárez y mandó un mensaje: “El día de mañana le pido a la gente que no se la agarre con los jugadores si algo no anda bien. Bielsa ha separado a todo el grupo hasta de la forma que tiene de entrenar”.

Además, Suárez contó una situación que sintetizó la relación entre el plantel y Bielsa: “Muchos jugadores hicieron una reunión para pedirle al entrenador que por los menos nos dijera buen día, ni saludaba”.

En una parte de la extensa entrevista, Suárez contó que el Bielsa les prohibió al llegar al hotel tener contacto con los simpatizantes que los estaban esperando. En ese contexto, "Lucho" reconoció que en ese momento decidieron no hacerle caso al entrenador argentino y contó la reacción que tuvo el plantel durante una charla técnica en la que Bielsa mencionó que "Uruguay juega por la gente".

Con estas declaraciones, el exdelantero del Barcelona reveló una interna que pocos conocían, poniendo en el centro de la polémica la metodología de Bielsa y su manejo del vestuario en la Selección uruguaya.