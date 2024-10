Claudio Tapia fue reelecto y seguirá al frente de la AFA

Claudio Tapia fue reelecto tras ser aprobado el orden del día con 44 votos a favor y sólo uno en contra: el de Rodrigo Escribano, representante de Talleres. Además, se supo que Juan Román Riquelme será uno de los vicepresidentes de AFA.

“Tenemos la oportunidad democráticamente de elegir quiénes son los miembros que van a representar en el próximo Comité Ejecutivo al fútbol argentino”, expresó Claudio “Chiqui” Tapia en su discurso de apertura. Y destacó: “Desde 2017 refundamos el fútbol argentino”.

Embed

En cuanto al cambio de los torneos, se anularán los descensos y se jugarán dos torneos con 30 equipos. La reunión tuvo como puntos destacados la reelección de Claudio Tapia como presidente de la AFA y la anulación de las pérdidas de categoría en la Liga Profesional.

La diferencia de entre la IGJ y la AFA

Por su parte, el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Roque Vítolo, resaltó que el Gobierno podría intervenir la AFA por la realización de la asamblea. “Está la posibilidad, según ley, de que el Ministerio de Justicia decrete la intervención de la entidad si se viola la ley”, aseguró.

Contrario a esto, un juzgado habilitó a la AFA a realizar la asamblea. “Esa resolución administrativa (por la de la IGJ) no puede quedar firme hasta tanto no venza el plazo de quince días que cuenta para ejercer la pertinente vía recursiva”, esgrimió el magistrado Christian Ricardo Pettis, del Juzgado Civil 66. Además, agregó: “La realización de la asamblea no fue suspendida, sino que la resolución de la IGJ solo alcanza a determinados puntos que conforman el orden del día con el que fue convocada”.