"Quisieron hackearlo": la fuerte denuncia tras los chats que mostró Wanda Nara con Mauro Icardi
En DDM, Elba Marcovecchio, la abogada de Mauro Icardi, denunció que divulgaron su número y hasta intentaron hackearlo.
22 ene 2026, 16:56
Después de queWanda Nara decidiera mostrar los chats con Mauro Icardi, la tensión entre ambos escaló aún más y el cruce no paró. En DDM (América TV), la abogada del futbolista, Elba Marcovecchio, dio detalles sobre las consecuencias que tuvo esa exposición.
“El tema que tuvo Mauro fue lo la filtración... perdón, me corrijo a mí misma, no filtración, exhibición, es decir, divulgación de su teléfono particular, de su número de teléfono”, explicó la letrada, marcando la gravedad de lo ocurrido.
Según relató, el impacto fue inmediato y reveló: “No solamente hizo que tuviera cataratas de llamados de mensajes, sino que también quisieran hackearle su cuenta de Instagram”.
La abogada precisó que todo sucedió en cuestión de minutos: “Eso sucedió anoche, inmediatamente a que la señora publicara el número el número de teléfono”.
En medio del debate, Marina Calabró le consultó: “¿Vos creés que fue adrede o que fue un error en el apuro de subir?”. A lo que Marcovecchio respondió con cautela: “No podría contestarte. Lo cierto es que fue exhibido y generó un perjuicio”.
Qué dijo Wanda Nara sobre la China Suárez en otra feroz respuesta a Mauro Icardi
Tras el largo descargo de Mauro Icardi, en el que acusó a Wanda Nara de manipuladora y de tener una obsesión tanto con él como con la China Suárez, la conductora de MasterChef Celebrity decidió responderle sin filtros y con mensajes contundentes en sus historias de Instagram.
“Me costó mucho el el acuerdo con este club, del cual yo era fan antes de que vos llegaras”, comenzó diciendo la empresaria, dejando en claro que su participación fue determinante en la carrera del delantero.
La réplica de Wanda fue directa y sin vueltas: “Logramos un acuerdo muy bueno a pesar de que vos no estabas de acuerdo, ni te gustaba la liga ni los turcos. Te pido que te concentres por la responsabilidad que siento al hacer este gran contrato, que en su momento supiste valorarme. Por las nenas siempre seremos familia y también por ellas deseo lo mejor en la carrera que juntos construimos, tanto esfuerzo en tu imagen, tanto me costaron acuerdos de moda en Milán con Nike, etc; y ahora tu imagen se cayó a pedazos”.
Además, la empresaria aprovechó para responder a las críticas sobre lo económico: “Jamás te robé y siempre pagué impuestos por lo mío. Para mí sí serás familia y sabés que siempre estaré a pesar de que lo judicial siga su curso, por qué no está bien visto en ninguna parte del mundo un padre que no pague alimentos. Yo nunca hubiera permitido muchas cosas. Concentrate en estos meses, porque cada llamada fue en momentos de concentración, como el día que erraste los dos penales”.
El cierre fue tan filoso como inesperado, apuntando directamente a la ex Casi Ángeles: “En cuanto a los olores de tu novia, contados por vos mismo, te digo que no te gastes, los conocés vos y media argentina”.