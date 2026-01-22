"Quisieron hackearlo": la fuerte denuncia tras los chats que mostró Wanda Nara con Mauro Icardi

En medio del debate, Marina Calabró le consultó: “¿Vos creés que fue adrede o que fue un error en el apuro de subir?”. A lo que Marcovecchio respondió con cautela: “No podría contestarte. Lo cierto es que fue exhibido y generó un perjuicio”.

Qué dijo Wanda Nara sobre la China Suárez en otra feroz respuesta a Mauro Icardi

Tras el largo descargo de Mauro Icardi, en el que acusó a Wanda Nara de manipuladora y de tener una obsesión tanto con él como con la China Suárez, la conductora de MasterChef Celebrity decidió responderle sin filtros y con mensajes contundentes en sus historias de Instagram.

“Me costó mucho el el acuerdo con este club, del cual yo era fan antes de que vos llegaras”, comenzó diciendo la empresaria, dejando en claro que su participación fue determinante en la carrera del delantero.

La réplica de Wanda fue directa y sin vueltas: “Logramos un acuerdo muy bueno a pesar de que vos no estabas de acuerdo, ni te gustaba la liga ni los turcos. Te pido que te concentres por la responsabilidad que siento al hacer este gran contrato, que en su momento supiste valorarme. Por las nenas siempre seremos familia y también por ellas deseo lo mejor en la carrera que juntos construimos, tanto esfuerzo en tu imagen, tanto me costaron acuerdos de moda en Milán con Nike, etc; y ahora tu imagen se cayó a pedazos”.

Además, la empresaria aprovechó para responder a las críticas sobre lo económico: “Jamás te robé y siempre pagué impuestos por lo mío. Para mí sí serás familia y sabés que siempre estaré a pesar de que lo judicial siga su curso, por qué no está bien visto en ninguna parte del mundo un padre que no pague alimentos. Yo nunca hubiera permitido muchas cosas. Concentrate en estos meses, porque cada llamada fue en momentos de concentración, como el día que erraste los dos penales”.

El cierre fue tan filoso como inesperado, apuntando directamente a la ex Casi Ángeles: “En cuanto a los olores de tu novia, contados por vos mismo, te digo que no te gastes, los conocés vos y media argentina”.